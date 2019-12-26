26.12.2019
19:17
79
Опрос
Голосование: какая самая красивая фотография спикера?
Спикер Ил Тумэна в своем интсаграм-аккаунте проводит добрый конкурс: https://www.instagram.com/p/B6hCh__IDz4/ (принимайте все в нем участие).
Но фотографии сделанные к конкурсу получились такими хорошими, что нужно выбрать: какая фотография спикера Петра Гоголева получилась самая красивая?
Какая фотография должна стать гордостью Ил Тумэна?
Приглашаем принять участие в голосовании всех желающих!
Первая фотография
Вторая фотография
Третья фотография
Четвертая фотография
Пятая фотография
Проголосовать можно здесь:
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Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
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