Голосование: какая самая красивая фотография спикера?

Спикер Ил Тумэна в своем интсаграм-аккаунте проводит добрый конкурс: https://www.instagram.com/p/B6hCh__IDz4/ (принимайте все в нем участие). Но фотографии сделанные к конкурсу получились такими хорошими, что нужно выбрать: какая фотография спикера Петра Гоголева получилась самая красивая? Какая фотография должна стать гордостью Ил Тумэна? Приглашаем принять участие в голосовании всех желающих! Первая фотография Спикер верхом на полумесяце Вторая фотография Спикер получил подарок от Деда Мороза Третья фотография К спикеру пришел Дух Рождества Четвертая фотография Спикер обнимает Деда Мороза Пятая фотография Спикер на фоне Щелкунчика и Крысиного короля Проголосовать можно здесь:

Какая самая красивая фотография? 1. Спикер верхом на полумесяце

2. Спикер получил подарок от Деда Мороза

3. К спикеру пришел Дух Рождества

4. Спикер обнимает Деда Мороза

5. Спикер на фоне Щелкунчика и Крысиного короля

Все фотографии хороши Архив опросов Смотреть результаты Загрузка ... Загрузка ...

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