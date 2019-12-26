26.12.2019
19:17
79

Опрос

Голосование: какая самая красивая фотография спикера?

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Спикер Ил Тумэна в своем интсаграм-аккаунте проводит добрый конкурс: https://www.instagram.com/p/B6hCh__IDz4/ (принимайте все в нем участие).

Но фотографии сделанные к конкурсу получились такими хорошими, что нужно выбрать: какая фотография спикера Петра Гоголева получилась самая красивая?

Какая фотография должна стать гордостью Ил Тумэна?

Приглашаем принять участие в голосовании всех желающих!

Первая фотография

Спикер верхом на полумесяце

Вторая фотография

Спикер получил подарок от Деда Мороза

Третья фотография

К спикеру пришел Дух Рождества

Четвертая фотография

Спикер обнимает Деда Мороза

Пятая фотография

Спикер на фоне Щелкунчика и Крысиного короля

Проголосовать можно здесь:

Какая самая красивая фотография?
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