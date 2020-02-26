Голосование без альтернатив прошло в Ил Тумэне

В ходе тринадцатого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) шестого созыва под председательством Петра ГОГОЛЕВА 26 февраля рассмотрен проект постановления Госсобрания (Ил Тумэн) «Об утверждении члена Общественной палаты Республики Саха (Якутия)».

Как известно, на одиннадцатом (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) были досрочно прекращены полномочия члена Общественной палаты Якутии Марины СИЛКИНОЙ в связи с наделением полномочия народного депутата республики.

«В соответствии с требованием республиканского закона от 20 декабря 2016 «Об общественной палате РС (Я)» и Регламента Ил Тумэна объявление о конкурсе на место в члены Общественной палаты было подано в ноябре прошлого года. Документы от претендентов в члены Общественной палаты принимались с 27 ноября по 26 декабря 2019 года включительно. В установленные сроки документы подали два кандидата – Василий ЕФИМОВ и Нина БАРАШКОВА», — сообщил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству Алексей ЕРЕМЕЕВ.

При этом 20 января 2020 года в адрес председателя Госсобрания (Ил Тумэн) поступило ходатайство об отзыве внесенных документов от Василия Ефимова. Так, документы были возвращены. Таким образом, на сегодня на одно вакантное место – единственный кандидат в лице Нины Барашковой.

«Закон об общественной палате Якутии и Регламент Ил Тумэна позволяют рассмотреть кандидатуру одного претендента на безальтернативной основе. Кандидатура Барашковой представлена Детской общественной организацией «Союз детских общественных объединений РС (Я)». Документы соответствуют требованиям законодательства и могут быть рассмотрены парламентом», — сказал Еремеев.

Барашкова Нина Афанасьевна является первым (Почетным) Председателем Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия). Нину Афанасьевну хорошо знает педагогическая общественность республики, как лучшую старшую пионервожатую, которая вывела на широкую дорогу многих детей состоящих на учете КДН, ПДН, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Благодаря организаторскому и руководящему таланту Нина Афанасьевна, сохранила в республике пионерские и детские организации всех уровней, способствовала созданию новых детских объединений, приложила большой личный вклад при сохранении загородных пришкольных детских баз, лагерей, оздоровительных площадок.

Сегодня, будучи не только ответственным руководителем нового формата, но и общественным деятелем Нина Афанасьевна умело направила предпринимателей СКЦ «Атлант» на благотворительную и меценатскую деятельность по нескольким направлениям, а именно содействие развитию спорта, культуры и образования. В рамках организационной структуры управления по ее инициативе было создано специальное подразделение – Дирекция социальных программ – отвечающее за социальную работу с гражданами, некоммерческими организациями и образовательными учреждениями Якутии.

Нина Афанасьевна также с 2000 года учредитель личного Гран-при республиканского конкурса профессионального мастерства педагогов – организаторов детского движения «Вожатый года». Она известна как авторитетный, имеющий большой опыт работы руководитель и общественный деятель. Она посвятила всю свою жизнь защите прав детей и семьи, стояла у истоков детского и молодежного движения Якутии.

С результатами тайного голосования ознакомил председатель Мандатной и регламентной комиссии Ил Тумэна Андрей НИКОЛАЕВ. После вскрытия урны оказалось 69 бюллетеней, из них недействительными признаны — 0. При подсчете голосов оказалось: «за» – 56 голосов, «против» – 4.

В соответствии с частью 1 ст. 71 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Счетная комиссия постановила об утверждении Нины Барашковой членом Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

От имени Госсобрания (Ил Тумэн) спикер парламента Петр ГОГОЛЕВ поздравил с утверждением и пожелал крепкого здоровья, успешной работы, счастья, благополучия.