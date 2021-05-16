Голос экскурсовода Якутского музея восхитил

Сотрудник старейшего музея рассказал про свирепого хищника, грозу лесов и мастера выживания — росомаху. Слушателей восхитил хорошо поставленный голос лектора: «У Виктора явно есть талант диктора, чем-то напомнил Дроздова».

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