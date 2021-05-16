16.05.2021
15:40
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Культура

Голос экскурсовода Якутского музея восхитил

В Ночь музеев самый любимый музей Якутии — госмузей им. Емельяна Ярославского — представил множество проектов. Интереснейшей явилась лекция экскурсовода Виктора Васильева.

Сотрудник старейшего музея рассказал про свирепого хищника, грозу лесов и мастера выживания — росомаху. Слушателей восхитил хорошо поставленный голос лектора: «У Виктора явно есть талант диктора, чем-то напомнил Дроздова».

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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