Гололед! За сутки 25 ДТП на дорогах Якутии

В остальных автоавариях обошлось без травм и увечий, но транспортные средства получили поломки, в ряде случаев были повреждены дорожные объекты и сооружения.

Синоптики и Госавтоинспекция накануне потепления неоднократно предупреждали автомобилистов о необходимости смены летней резины на зимнюю, о недопустимости превышения скорости, соблюдении интервалов и дистанции при движении, необходимости пристегивать ремни. Кое-кто из автомобилистов этим предупреждениям не внял, вероятно, понадеявшись либо на свое водительское мастерство, либо на традиционный «авось».

Только в Хангаласском районе в течение вчерашнего дня произошло три автоаварии, сопутствующей причиной которых стал гололед. Так, около 8 часов 30 минут водитель автомашины LADA LARGUS, следуя со стороны г. Якутска в сторону п.БестяхХангаласского района, не справившись с рулевым управлением совершил наезд на ограждение. ДТП. Водитель пояснил, что ехал со скоростью около 80 км/ч, на одном из участков машину стало заносить, он нажал на педаль тормоза, после чего транспортное средство потеряло управление. К счастью, в результате «прыжка» на дорожное ограждение никто не пострадал.

На 58-м километре трассы «Умнас» водитель 1994 г.р., управляя автомобилем Тойота Премио, не справился с рулевым управлением, съехал с дороги с последующем наездом на километровый столб.

В этот же день на 41-м километре той же автодороги «Умнас» около с. Октемцы съехала с дороги автомашина LADA GRANTA. 64-летний водительне справился с рулевым управлением. Мужчина не пострадал.

В Мегино-Кангаласском районе на 43-м километре федеральной автодороги «Колыма» водитель 1997 г.р. не справился с управлением автомашины УАЗ-390995-04 и совершил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием транспортного средства.В результате ДТП черепно-мозговую травму получил 23-летний пассажир.

В столице региона произошли все остальные происшествия, в числе которых 18 столкновений, 1 наезд на пешехода, падение груза и наезд на стоящее транспортное средство. Причиной большинства автоаварий стало несоблюдение дистанции и бокового интервала, неправильный выбор скорости и невнимательность.

21 октября около 9 часов утра возле дома №68 по ул. Дзержинского, г. Якутска водитель 1990 г. р., управляя автомашиной ToyotaVitz, совершил наезд на двух пешеходов: женщины переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора и уже завершали переход. По словам водителя, пешеходы шли на «красный» и когда появились в поле его зрения, он не смог остановиться на скользкой дороге. Водитель был трезв, женщины в результате наезда получили ушибы. По факту ДТП проводится проверка, которая установит полную его картину и причины.

В условиях гололеда Госавтоинспекция призывает участников движения быть особенно осторожными и предупредительными! Берегите себя и тех, кто может оказаться с вами рядом в пути!