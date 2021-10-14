Гололед! На автодороге «Кобяй» перевернулась Тойота – погибла пассажирка

На месте ДТП

13 октября около 16 ч. в ОМВД России по Горному району поступило телефонное сообщение от диспетчера службы «112» о том, что на 40-м километре автодороги регионального значения «Кобяй» произошло ДТП, есть пострадавшие.

На место происшествия была направлена следственно оперативная группа, которая предварительно установила, что 31-летний водитель автомашины Тойота-Витц, не справившись с управлением на участке автодороги в 50 км от с. Бердигестях, съехал с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажирка,1966 г.р., от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель серьезных травм в результате аварии не получил, был трезв. Мужчина имеет стаж вождения 6 лет, за последний год 7 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе четырежды – за превышение скорости.

По факту ДТП проводится проверка.

По словам водителя, он следовал в с. Бясь-Кюель на работу и попутно вез домой тещу, а накануне заменил колеса транспортного средства на зимние. В пути мужчина услышал посторонний шум с левой стороны машины, нажал педаль тормоза, после чего транспортное средство стало заносить. Водитель потерял управление, что, вероятно, и спровоцировало дальнейшее опрокидывание.

Предупреждаем водителей — скорость опасна сама по себе, не зависимо от того, где пролегает путь транспортного средства — по напряженным городским улицам или на просторах загородных автотрасс. С возрастанием скорости увеличивается остановочный путь авто и опасность дорожного происшествия.

На загородных, межмуниципальных, федеральных автодорогах, не особо запруженных автотранспортом, возникает опасность «перевертыша» и съезда в кювет. От водителя требуется выбор разумной скорости с учетом дорожных, погодных и иных условий, оказывающих влияние на безопасность. Особенно актуальным это становится сейчас, в межсезонье, когда дневные и ночные температуры колеблются с разницей в десяток градусов, часто идут осадки, на дорогах гололед.