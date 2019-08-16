Голодные якутские журналисты наблюдали за деловым завтраком премьер-министра и делороссов

Должны ли приглашать за стол журналистов в формате делового завтрака?

Спор об этом разгорелся в одной из профессиональных ватсап-грапп журналистов Якутии.

Сегодня, 16 августа премьер-министр Якутии Владимир СОЛОДОВ встретился за деловым завтраком с предпринимателями, представителями «Деловой России». На мероприятии присутствовала министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина ВЫСОКИХ и другие чиновники. Деловой завтрак был организован в ВИП-зале ресторана «Тыгын Дархан» с присущей этому заведению пышностью.

Журналистов, которые присутствовали при этом, за стол не пригласили. «Четвертым представителям прессы поставили, как обслуге, маленький стол с печеньками, даже чай не налили. В результате, журналисты смотрели, как едят премьер и предприниматели», — приводят коллеги сообщения присутствовавших на деловом завтраке журналистов.

Пользователи соцсетей вопрошают, за чей счет банкет. Звучит версия, что угощение оплатил лично Солодов. Другие считают, что сами предприниматели. Третьи предполагают, что раз завтрак проходит в «Тыгын Дархане», платит за него правительство, то есть бюджет.

Впрочем, в соцсети один из предпринимателей утверждает, что он лично пригласил журналистов за стол в самом начале. Но журналисты отмечают, что это было формальное приглашение, предпринимателя тут же поправили, мол, еще не все приглашенные подошли.

В дискуссии в ватсап-группе другие члены сообщества сочли, что журналистов и не обязаны кормить на деловом завтраке, ведь пресса делает свою работу. «Печеньки, главное, были же», — считает популярная тележурналистка.

Считать ли прессу обслугой, информационной обслугой, активно обсуждается в группе. Одни считают, что пресса и есть информационное обслуживание общества. Другие заявляют, что не считают себя чьими бы то ни было слугами. Так небольшой эпизод в профессиональной деятельности поднял серьезные темы.

«Голодный журналист – злой журналист», — иронизируют в группе. Одновременно вспоминая о плюшках от разных фирм и структур, а также гастрономические особенности тех или иных пресс-туров.

Это был один из эпизодов оживленного обсуждения в профессиональной ватсап-группе, который может быть интересен и широкому читателю.

А деловой завтрак, благодаря этому хайпу, уж точно не прошел незамеченным.