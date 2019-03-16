Голливудкий актер присоединился к делегации якутских судей!

Республиканский Центр национальных видов спорта им.В.Манчаары «Модун» сообщает, что в Австралии в эти дни проходит очередной фестиваль «Arnold Sports Festival», учрежденный Арнольдом Шварцнегером. Во время презентации якутской делегации к ним присоединился сам актер, и , кроме того, выступил арбитром!

В Австралии🇦🇺, в эти дни проходит очередной фестиваль «Arnold Sports Festival»

✔️Как и в прошлый раз, наша делегация в составе которой член Президиума Международной федерации мас-рестлинга и руководитель делегации Лена ТОМСКАЯ, главный судья международного турнира по мас-рестлингу в рамках спортивного фестиваля «Arnold Sports Festival Australia» Михаил ПАХОМОВ и судья международной категории по мас-рестлингу Егор ЕРМОЛАЕВ, представили участникам и гостям фестиваля мас-рестлинг✊🏽

Во время презентации к ним присоединился сам Арнольд Шварценеггер 😱 и принял участие в мероприятии заняв место арбитра на помосте 🙌🏽👍🏽 — написала якутская делегация в Instagram