Голливудкий актер присоединился к делегации якутских судей!

View this post on Instagram

🦘🦘🦘В Австралии🇦🇺, в эти дни проходит очередной фестиваль @arnoldsports @arnoldsportsau 🦘🦘🦘 • ✔️Как и в прошлый раз, наша делегация в составе которой член Президиума Международной федерации мас-рестлинга и руководитель делегации Лена ТОМСКАЯ, главный судья международного турнира по мас-рестлингу в рамках спортивного фестиваля "Arnold Sports Festival Australia" Михаил ПАХОМОВ и судья международной категории по мас-рестлингу Егор ЕРМОЛАЕВ, представили участникам и гостям фестиваля мас-рестлинг✊🏽 • 👀Во время презентации к ним присоединился сам Арнольд Шварценеггер @schwarzenegger 😱 и принял участие в мероприятии заняв место арбитра на помосте 🙌🏽👍🏽 • #maswrestling #arnold #arnoldclassic2019 #arnoldsportsfestival #arnoldsportsfestivalaustralia #modun #yakutia #australia #модун #спортякутии #maswrestlingoceania