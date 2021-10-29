Голем против вируса: Какие хорроры любят смотреть в Якутии

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Якутии вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали сериалы про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у якутян могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи c новой волной коронавируса в России. Ведь, по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов, связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство жителей Якутии охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ» (0+), в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра якутяне единодушны. Треть онлайн-зрителей отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние». Вторая по популярности — история про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается, а верхние строчки рейтинга заняли мистический «Голем. Начало», слэшер «Поворот не туда: Наследие» и подростковый хоррор «Страшные истории для рассказа в темноте».

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Якутии:

Топ-7 хорроров

«Голем: Начало» (18+)

«Поворот не туда: Наследие » (18+)

«Страшные истории для рассказа в темноте » (16+)

«Синяя бездна 2» (16+)

«Проклятие Спящей красавицы» (16+)

«Брешь» (18+)

«Солнцестояние» (18+)

Топ-7 сериалов в категории ужасы

«Противостояние» (18+)[i]

«Ходячие мертвецы» (18+)

«Чепелуэйт» (18+)1

«Страна Лавкрафта» (18+)1

«Хелстром» (18+)

«30 сребреников» (18+)1

«Земля монстров» (18+)1

[1] Доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.