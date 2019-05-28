Год работы Айсена Николаева: Достижения в сфере здравоохранения

После вступления в должность главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в сфере здравоохранения поставил приоритетные задачи, решение которых должно поднять систему здравоохранения на должный уровень. Прежде всего, это доступность эффективной диагностики всех якутян, профилактика и лечение, паллиативная помощь, организация медицинской реабилитации, обеспечение здравоохранения высококвалифицированными кадрами.

Одним из значимых результатов работы в сфере здравоохранения стало то, что в этом году республика получит из средств Федерального фонда ОМС 33,9 миллиардов рублей, что на 6,7 миллиардов рублей больше показателя предыдущего года. Это стало возможным благодаря тому, что удалось добиться внесения изменений в методику распределения субвенций на обязательное медицинское страхование – теперь при определении размера субвенций учитываются региональные особенности субъектов РФ. Поэтому в отношении Якутии и еще четырех регионов со сложными природно-климатическими условиями и ограниченной транспортной доступностью предельные значения «коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг» повышены с 3 до 4,5.

Глава Якутии Айсен Николаев вопрос о пересмотре методики распределения субвенций на обязательное медицинское страхование поставил в августе 2018 года на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в Петропавловске-Камчатском. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил предусмотреть повышение верхнего предела индекса бюджетных расходов для пяти субъектов РФ, включая Якутию, решение ФОМС было принято в октябре 2018 года.

Если смотреть на показатели в сфере здравоохранения, то у республики за год получены серьезные достижения. По итогам 2018 года ожидаемая продолжительность жизни в республике самая высокая среди регионов Дальневосточного федерального округа – 72 года. Уровень общей смертности более, чем на треть ниже общероссийских показателей.

Растут объемы высокотехнологичной медицинской помощи, развивается санитарная авиация, в прошлом году получено 3 вертолета с медицинскими модулями. По программе «Земский доктор» выплаты получили 139 врачей, выехавших на работу в сельскую местность и арктические районы республики. в Якутске введены в эксплуатацию Перинатальный центр и радиологический корпус онкологического диспансера, в районах вводятся фельдшерско-акушерские пункты.

Во время рабочих поездок в районы республики Айсен Николаев активно общался с людьми и вынес четкое понимание, что нынешнее состояние здравоохранения никак не отвечает потребностям жителей — в промышленных районах, в селах, на Севере. Улучшения требует состояние инфраструктуры, медицинского оснащения, организация профилактики и лечения, кадровая обеспеченность, да и отношение к людям.

«Организация медицинской помощи в таком регионе как Якутия требует неординарных решений, в зависимости от существующего уровня, от территориальных особенностей. В ближайшее время Правительством будет утвержден План мероприятий по совершенствованию медицинской помощи населению промышленных районов. На федеральный уровень внесено предложение о создании Арктической модели здравоохранения, включая формирование высококвалифицированных мобильных медицинских бригад, тотальный охват телемедициной, модернизацию санитарной авиации», — уверен глава республики.

Сегодня в республике в рамках национального проекта «Здоровье» ведется работа по привлечению федеральных средств на строительство медицинских учреждений: 2-й очереди республиканского Онкологического диспансера, ФАПов и амбулаторий в районах.

Будет создаваться сеть из 18-ти центров амбулаторной онкологической помощи, оснащаться сосудистые отделения в Мирном и Нерюнгри, в Алдане и Хандыге. К 2024 году всем современным требованиям должны отвечать детские поликлиники в республике.