Год работы «Силы Сибири»: надежность, наращивание поставок и сверхплановый режим

Компрессорная станция «Атаманская» газопровода «Сила Сибири»

2 декабря исполняется год с начала первых в истории трубопроводных поставок газа из России в Китай — по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского месторождения.

Сегодня «Газпром» продолжает наращивать экспорт газа в КНР по «Силе Сибири». Второй месяц подряд поставки, в связи с повышенными заявками китайской стороны, идут в сверхплановом режиме.

В частности, суммарный объем поставок в ноябре составил 113,6% от плановых значений на этот месяц. Среднесуточные поставки в ноябре на 16,2% превысили аналогичный показатель октября. В том числе, 12 ноября суточные показатели достигли рекордного 25-процентного превышения.

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России.

Всего за год работы по «Силе Сибири» в Китай поставлено 3,84 млрд куб. м газа. Компания продолжает подготовку к дальнейшему увеличению экспорта газа в 2021 году.

Напомним, что «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Проект реализуется в рамках Восточной газовой программы. Экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.