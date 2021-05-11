Год пандемии глазами известного якутянина

Союз художников Якутии представляет выставку фотографий художника, писателя, журналиста Николая КУРИЛОВА «Мир из окна. Год пандемии»

«Март 2020 – людям старше 65 лет запретили выходить на улицу. Связь с миром началась через окно. В снимке №1 запечатлел густую, мрачную облачность и забыл про него. Пандемия на первых порах дала мне много поработать как литератору и отвлекаться у окна на мир за стеклом, вроде бы не было повода. … Но вот озолотилась осень, ограничения продолжались. Вот тогда-то сидение за столом сократилось из-за свободного времени и стал часто, подолгу стоять и смотреть во двор, на его архитектуру, на перемену погоды и видеть, примечать то, чего, как бы раньше не видел. Это, примерно так, как человек за решёткой в заточении, который невольно видит кусок жизни во всей её красе: природы, но и в каморке, а в наших случаях во время пандемии из окон и вещей в квартире», — Николай Курилов.