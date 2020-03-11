Год памяти и славы: Якутяне могут стать волонтерами Победы

Жители Якутии могут присоединиться ко всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы». По всей стране уже свыше 50 тысяч человек зарегистрировались в качестве волонтеров, чтобы оказывать реальную поддержку ветеранам и помогать организаторам в проведении мероприятий, посвященных Году памяти и славы.

От Якутии на сегодняшний день зарегистрировалось более 700 человек. Для того, чтобы стать волонтером Победы, необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф.

«Планируется подготовить более 100 тысяч волонтеров по всей стране, которые смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь. Это забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое. Кроме того, каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, пройдет специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с нашими партнерами разработали Единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и об истории Второй мировой войны», — сообщает руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.

В Республике Саха (Якутия) действует региональное отделение «Волонтеры Победы» под руководством Алгыса ПЕТРОВА. Основная деятельность организации охватывает шесть главных федеральных проектов: «Великая Победа», «Связь поколений», «Моя победа», «Наши победы», «Медиа победа», «Моя история».

Региональное отделение было создано в марте 2019 года. За один год проведена большая работа по открытию отделений в районах и городах республики, организованы патриотические мероприятия, предоставляется адресная помощь ветеранам войны и тыла, особое внимание уделяется одиноко проживающим ветеранам.

«Мы являемся основными организаторами и участниками всех мероприятий, проводимых в рамках Года памяти и славы. В 2020 году первым мероприятием стала акция «Блокадный хлеб», которая прошла 27 января — в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Затем 27 февраля во всех районах республики организовали тестирование более 5 тысяч человек на знание истории Великой Отечественной войны. Обе акции провели совместно с министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. Следующим шагом станет проведение 27 марта патриотической акции по составлению генеалогических данных, сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны. Акция, нацеленная на сохранение исторической правды и передачу ее новым поколениям, организована совместно с министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям и министерством образования и науки. До Дня Великой Победы осталось два месяца. Впереди одни из самых важных акций — «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», — рассказывает Алгыс Петров.

В состав регионального отделения «Волонтеры Победы» входят как студенты средних и высших учебных заведений и учащиеся общеобразовательных школ, так и старшее поколение, есть и «серебряные» волонтеры, кому за 50.