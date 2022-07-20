20.07.2022
16:31
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Красота & Здоровье

Год матери в Якутии. Проект «Женское здоровье»

Напоминаем жителям республики, что к 100-летию ЯАССР и Году Матери, объявленному главой РС(Я) Айсеном Николаевым, Минздрав республики разработал информационный проект «Женское здоровье». Проект нацелен на сохранение репродуктивного здоровья женщин и профилактический скрининга по выявлению злокачественных новообразований женских органов.

Партнеры проекта — Якутская городская больница №2, Якутская городская больница №3, Поликлиника №1, Медицинский центр г.Якутска, ЯРМИАЦ и АНО МДЦ «Белая роза — Саха».

Для обследования женщин выбраны такие заболевания, как климактерический синдром, рак молочной железы, рак шейки матки, эндометриоз и бесплодие.

Принять участие в проекте может каждая жительница республики по ссылке — https://женское-здоровье-саха.рф

Фото: Пресс–службы Минздрава РС(Я)
Источник: Пресс–служба Минздрава РС(Я)

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