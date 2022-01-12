Год Матери в РС (Я): В Томпонском, Ленском, Хангаласском, Булунском районах родились первые малыши столетия! 😍👏👶💐

В Томпонском районе родился первый малыш столетия

Нынешний год ознаменован 100-летним юбилеем со дня образования ЯАССР и посвящён Году Матери в РС(Я). В связи с этим глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал Указ о целевом капитале «Дети столетия». Детям, рождённым в период с 1 января по 31 декабря 2022 года будет выплачено по 100 тысяч рублей. Средства могут быть направлены на образование ребёнка, улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение и т.д.

Первой обладательницей сертификата в районе стала 24-летняя Габышева Надежда, которая утром 12 января родила свою первую девочку весом 3 кг 215 гр, рост 53 см. Молодая мама трудится инспектором аэропорта в Теплоключевском наслеге. Как сказала заведующая родильным отделением районной больницы, врач-гинеколог Ирина Евсикова:

«Мамочка и красивая малышка чувствуют себя хорошо и уже привыкают друг к другу. Начало положено, будет и продолжение. Хочется, чтобы демография у нас увеличивалась и рождались только здоровые дети. Желаю всем женщинам счастья и крепкого здоровья!»

В это время в Ленске выписали из роддома первого ребенка, рожденного в год 100-летия ЯАССР

Состоялась торжественная выписка первого ребенка, рожденного в новом 2022 году – году 100-летия ЯАССР. Девочка, которую назвали Диана, родилась 3 января. В Ленском районе она стала первой обладательницей целевого капитала «Дети столетия».

Поздравления принимали счастливые родители ленчане Туяра Павлова и Денис Семенов. Дочь родилась весом 3,2 кг, ростом 51 см. Ее появление на свет стало для родителей сюрпризом, ведь роды были запланированы на 18 января. На что Павловы-Семеновы потратят целевой капитал пока не решили. У них уже есть сын, который ходит во второй класс.

Поздравить семью с новорожденной в родильное отделение приехали замглавы Ленского района Нина Евстафьева и начальник Управления социальной защиты населения Надежда Андреева. Они вручили родителям цветы и сертификат на получение целевого капитала в размере 100 тысяч рублей. Напомним, что целевой капитал будет предоставлен каждому ребенку, родившемуся в Якутии в 2022 году. Право на его получение возникает не только у родивших женщин, но и у тех, кто усыновит ребенка при условии его рождения в период с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, а также у мужчин, являющихся единственными родителями (усыновителями) ребенка, рожденного в указанный период.

У целевого капитала есть направления использования, в том числе, это образование, оказание медицинской помощи и реабилитации, семейных отдых по России, улучшение жилищных условий и другое. В течение 5 лет администрация Ленского района премировала суммой в 100 тысяч рублей каждого сотого родившегося в муниципальном образовании ребенка. В 2022 году такую сумму от республики получат все родители новорожденных. Тем не менее, программа по премированию сотых детей в Ленском районе сохранится, а это значит, что в Год столетия республики родители юбилейных детей получат не по 100, а по 200 тысяч рублей.

В Хангаласском районе родились первые дети столетия ЯАССР — девочка и мальчик

10 января 2022 года, в родильном отделении Хангаласской ЦРБ состоялась торжественная выписка первых детей, родившихся в Юбилейный год 100-летия Якутской АССР и в год Матери в Республике Саха (Якутия). 2 семьи стали обладателями целевого капитала «Дети столетия», дополнительной меры государственной поддержки в размере 100 000 рублей.

Первой родилась девочка в семье Алены и Ильи Дьяконовых из города Покровск. Вторым родился мальчик в семье Марфы Леверьевой и Афанасия Крылова из Жерского наслега. С этим знаменательным событием поздравил и вручил сертификаты заместитель главы по социальным вопросам МР «Хангаласский улус» Владислав Голоков.

Также сердечно поздравили руководитель ГКУ РС(Я) «Хангаласское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС(Я)» Наталья Борисова, главный врач ГАУ РС(Я) «Хангаласская ЦРБ» Ньургун Степанов, глава Жерского наслега Егор Исаков, заместитель главы г.Покровск Алексей Саввинов, заведующий акушерско-гинекологической службой и родильным отделением Хангаласской ЦРБ Анисия Ефремова.​

В Булунском районе родился первый ребенок с Целевым капиталом «Дети столетия»

12 января, в родильном отделении Булунской ЦРБ состоялась торжественная выписка «новогоднего первенца» в 2022 году. В Год 100-летия образования ЯАССР, Год матери в республике первым родившимся в Булунском районе ребенком стал мальчик в семье Симановских.

Ребёнок появился на свет 8 января в 9:04 утра. Мальчик родился весом 3170 граммов и ростом 51 сантиметр. Роды прошли благополучно. Он стал по счету третьим ребенком и третьим сыном для молодой семьи из п. Тикси Дарины и Виктора Симановских.

Семья стала первым обладателем сертификата «Дети столетия» на целевой капитал в размере 100 тысяч рублей. Поздравить молодую семью со знаменательным событием собрались не только родственники, но и руководитель Управления социальной защиты населения труда при МТиСР РС (Я) Екатерина Яковлева, заместитель главы МО «Булунский улус (район)» Владимир Милославский, руководитель отдела Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я) по Булунскому району Нюргуяна Вырдылина, главный врач Булунской ЦРБ Алла Андреева и коллектив родильного отделения. Они торжественно вручили семье подарки, а также подарочные сертификаты на покупку детских товаров.

Как подчеркнула руководитель Управления социальной защиты населения труда при МТиСР РС (Я) Екатерина Яковлева, в Булунском районе это первая торжественная выписка ребенка, рожденного в Год столетия ЯАССР, Год матери в республике.