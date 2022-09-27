27.09.2022
10:45
87

Красота & Здоровье

Год Матери: Проект «Женское здоровье»


Напоминаем жителям республики, что Минздравом республики запущен  проект «Женское здоровье».  Он реализован в рамках Года Матери, объявленного главой республики Айсеном Николаевым и нацелен на сохранение и укрепление здоровья женского населения Республики Саха (Якутия).


Для целевого обследования женщин выбраны следующие заболевания — климактерический синдром, рак молочной железы, рак шейки матки, эндометриоз и бесплодие.
Партнеры проекта — Якутская городская больница №2, Якутская городская больница №3, Поликлиника №1, Медицинский центр г.Якутска, ЯРМИАЦ и Медицинский диагностический центр «Белая роза — Саха».


Интерфейс программы очень прост и доступен. Участник регистрируется, проходит анкетирование и при наличии у него рисков заболеваний программа открывает окна записи на консультации к врачам медицинских учреждений г. Якутска. На сегодняшний день в проекте уже приняли участие более 2,5 тысяч женщин.
Проект доступен по ссылке — https://женское-здоровье-саха.рф.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх