Год Матери: Проект «Женское здоровье»



Напоминаем жителям республики, что Минздравом республики запущен проект «Женское здоровье». Он реализован в рамках Года Матери, объявленного главой республики Айсеном Николаевым и нацелен на сохранение и укрепление здоровья женского населения Республики Саха (Якутия).



Для целевого обследования женщин выбраны следующие заболевания — климактерический синдром, рак молочной железы, рак шейки матки, эндометриоз и бесплодие.

Партнеры проекта — Якутская городская больница №2, Якутская городская больница №3, Поликлиника №1, Медицинский центр г.Якутска, ЯРМИАЦ и Медицинский диагностический центр «Белая роза — Саха».



Интерфейс программы очень прост и доступен. Участник регистрируется, проходит анкетирование и при наличии у него рисков заболеваний программа открывает окна записи на консультации к врачам медицинских учреждений г. Якутска. На сегодняшний день в проекте уже приняли участие более 2,5 тысяч женщин.

Проект доступен по ссылке — https://женское-здоровье-саха.рф.

