Год Матери. Проект «Женское здоровье»

Напоминаем жителям республики, что к 100-летию ЯАССР и Году Матери, объявленному главой РС(Я) Айсеном Николаевым, Минздрав республики разработал информационный проект «Женское здоровье». Проект нацелен на сохранение репродуктивного здоровья женщин и профилактический скрининга по выявлению злокачественных новообразований женских органов.

Партнеры проекта — Якутская городская больница №2, Якутская городская больница №3, Поликлиника №1, Медицинский центр г. Якутска, ЯРМИАЦ и АНО МДЦ «Белая роза — Саха».

Для обследования женщин выбраны такие заболевания, как климактерический синдром, рак молочной железы, рак шейки матки, эндометриоз и бесплодие.

Принять участие в проекте может каждая жительница республики по ссылке — https://женское-здоровье-саха.рф