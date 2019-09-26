Год масштабных перемен в экономике

27 сентября 2019 года наступит ровно год, как наш лидер Айсен Николаев вступил в должность Главы нашей республики.

За этот промежуток времени в республике заложен серьёзный фундамент для будущего прорывного роста экономики и повышения благополучия граждан Якутии.

Мы должны стать лидером международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Развитие несырьевого экспортно-ориентированного сектора, инновационная модернизация действующих предприятий и создание инфраструктуры качественной среды проживания определены приоритетами инвестиционной деятельности в республике. Во всех этих направлениях высока роль и строительной отрасли региона. Ведь строительство является локомотивом экономики нашей республики.

За этот год введены в эксплуатацию значимые социальные объекты республики, в том числе школы и детские сады, больницы, объекты культуры и спорта, начато строительство кардиологического центра, онкологического диспансера, продолжается активная работа по реализации проектов строительства моста через реку Лена, строительство Жатайской судоверфи, строительство аэропортов и других важных стратегических объектов. Также необходимо отметить, что именно за данный период началась реализация новых программ по обеспечению качественным жильём разных категорий граждан, в том числе масштабная программа по переселению из аварийного жилищного фонда с привлечением федеральных средств в крупном объеме. В рамках второго этапа федеральной программы принята региональная программа на период до 2025 года. Благодаря авторитету Айсена Николаева республика на эти цели из бюджета РФ впервые получит беспрецедентное финансирование в размере более 70 млрд рублей.

Решены многие проблемные вопросы дольщиков жилья в республике. Эти показатели отражают не только объемы построенных и введенных квадратных метров и выполненных работ — за этими цифрами стоят реальные показатели улучшения качества жизни якутян: сократилась очередь в детские сады (обеспеченность местами в детских садах детей от 3 лет достигла 100%), уменьшилась загруженность школ, многие семьи с помощью государства приобрели первые квартиры и дома, у обманутых дольщиков появилась возможность наконец обрести своё жильё. Кроме того, в скором времени у всех якутян появится возможность получать своевременную высокотехнологичную медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях.

За короткий промежуток времени Айсен Сергеевич добился достижения лидерских позиций Якутии среди дальневосточных регионов. Примечательно, что Глава Якутии был назначен руководителем рабочей группы по подготовке Государственного совета России, прошедшего в рамках Восточно-экономического форума в городе Владивосток в сентябре этого года. На форуме ему было доверено представить масштабный документ, который определит будущее всего макрорегиона – проект Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года.

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что Айсен Сергеевич со дня вступления в должность упорно продвигает проект по строительству мостового перехода через реку Лена – данное историческое и значимое для республики событие непременно должно произойти в ближайшие годы, это обеспечит драйвовый рост экономики нашего региона.

Айсен Сергеевич задал высокий темп, и всем нам необходимо сохранять эту динамику. Если каждый из нас будет выкладываться для развития нашего общества и повышения качества нашей жизни так, как делает это Глава, то Якутию ждёт неминуемый успех по всем направлениям.

Айхал Габышев,

Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».