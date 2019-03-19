Год добрососедства: в Якутске пройдут соревнования «Аҕа күрэҕэ»

В Якутске 23-24 марта 2019 года состоятся городские соревнования по нетрадиционным видам спорта «Аҕа күрэҕэ-2019», посвященные Году добрососедства в городе Якутске, Году консолидации в Республике Саха (Якутия) и празднованию Дня отца в Республике Саха (Якутия).

Соревнования являются отборочным этапом республиканских соревнований, которые будут проходить 9-10 апреля в с. I Харбала (Хатылынский наслег) Чурапчинского улуса (района).

Организаторами мероприятия являются Окружная администрация ГО «город Якутск», Управление Центрального округа, Совет отцов Центрального округа, Управление образования, Управление молодёжи и семейной политики, Управление культуры и духовного развития Окружной администрации, управы и пригороды города Якутска.

Соревнования проводятся с целью повышения статуса отца и престижа отцовства в современном обществе.

В первый день соревнований участники сдают нормативы ВФСК ГТО «Отцовский патруль», презентуют визитки и проходят интеллектуальный конкурс. Начало соревнований в 10.00 ч. в легкоатлетическом манеже стадиона «Туймаада» им. Н.Н. Тарского.

Второй день соревнований пройдет на озере Талое. Начало с 11.00 ч.

Состоится официальное открытие соревнований, пройдет парад команд и начнутся самые зрелищные этапы соревнований. Участники будут соревноваться по 5 видам: охотничий биатлон, залезание на столб, отёска бревна, заготовка дров, прорубание проруби.

Приглашаем всех жителей и гостей столицы поболеть за участников!

Оргкомитет

Фото Якутск.рф