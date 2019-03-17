Год добрососедства: в Якутске прошли семейные «Веселые старты»

Сегодня, 17 марта в ДЮСШ № 1 состоялась семейная эстафета «Веселые старты» в рамках комплексной спартакиады среди округов и пригородов городского округа «город Якутск». Соревнование с участием 13 команд торжественно открыла глава города Якутска Сардана Авксентьева.

Как отметила глава города, спартакиада является одной из самых главных мероприятий Года добрососедства. Сардана Авксентьева выразила признательности участникам — родителям, бабушкам и дедушкам, поддержавшим своих детей, внуков.

«Движение каждым годом ширится, участников становится все больше. В спортивном мероприятии семья выступает не только как родственники, но и как команда, у которой есть общая цель. Вы подаете очень хороший пример всем семьям нашего города», – сказала Сардана Владимировна.

«Веселые старты» открыли комплексную спартакиаду города, итоги которой станут известны в конце года. Мероприятие проводится уже восьмой год в целях приобщения населения к здоровому образу жизни, активному отдыху и популяризации массового спорта.

В спартакиаде приняли участие сборные семейные команды округов и пригородов, они соревновались по 10 видам спорта. По итогам состязаний в зачет комплексной спартакиады города среди пригородов победила команда п. Пригородный, на втором месте – село Табага, на третьем – село Маган. Среди округов победу одержал Сайсарский округ, на втором месте – Губинский округ, на третьем – Октябрьский округ.

Напомним, в 2018 году в общекомандном зачете лидировали Губинский округ и Тулагино-Кильдямский наслег. Организаторы спартакиады – управление физической культуры и спорта Окружной администрации, Детский (подростковый) центр и административные округа, пригороды города Якутска.