Год добрососедства: В Мархе открылся новый каток

С приходом первых теплых дней в округах и пригородах Якутска традиционно стали открываться катки для массового катания. Вчера, 2 марта сотрудники администрации микрорайона Марха совместно с водителями автобусного маршрута № 20 в рамках Года добрососедства обустроили для детей новый ледовый каток недалеко от Мархинской школы № 1.

Как отметил исполняющий обязанности начальника управления администрации мкр. Марха Николай Ксенофонтов, катание на коньках — это не только активный отдых, но и пропаганда здорового образа жизни.

«Инициатором выступил коллектив автобусного маршрута № 20. Они предложили создать каток для детей. Мы согласились и, не раздумывая, приняли решение обустроить каток возле школы. Уже сегодня там собралось много народа. Дети и взрослые все очень довольны и позитивно настроены», — прокомментировал Николай Ксенофонтов.