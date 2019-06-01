Год добрососедства: Национальные общины города обсудили модель будущего столицы

В Международный день соседей, 31 мая в пространстве коллективной работы «Точка кипения» прошла стратегическая сессия на тему «Национальные общины – за единство и процветание города Якутска». В сессии приняли участие заместитель главы города – руководитель аппарата Окружной администрации Павел Кириллин и представители национальных общин города Якутска.

Мероприятие прошло в формате дискуссий и обмена мнениями. В ходе обсуждения участники совместно с экспертами подготовили предложения и инициативы по развитию столицы.

«В Якутске проживает много представителей разных национальностей и республик ближнего зарубежья. Подобное мероприятие предоставляет возможность общения и обмена опытом между общинами. В рамках сессии будут разрабатываться проекты ил предложения, которые могли бы решить болевые точки, возникающие в межнациональных отношениях. Встречи в новом формате дают возможность быть услышанными всем», — пояснил Павел Кириллин.

Участники стратегической сессии были разделены на команды. Им предлагалось разработать образ будущего столицы на 2020-2029 годы. Команды взялись генерировать свои идеи и из предложенных проблем создать модель решения.

«Замечательное мероприятие, такие встречи должны проводиться чаще. Мы все здесь – общественники, отстаиваем интересы своей общины, вносим свою лепту в развитие столицы. О пользе встречи можно будет судить позже, будут ли услышаны наши предложения, какие плоды даст эта встреча», — поделился председатель кыргызской общественной организации «Ынтымак» Жазызбек Бекболиев.

«Мы всегда открыты для обсуждения насущных проблем и готовы предложить свои идеи и предложения. Такие встречи способствуют достижению общих целей городского развития», — подтвердил председатель казахской общественной организации «Алатау» Каиргали Жумагазиев.