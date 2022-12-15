Год Чёрного Водяного Кролика — 2023: характеристика года, в чём встречать Новый год, какие блюда приготовить на торжество

Восточный гороскоп утверждает, что хозяином 2023 года будет Чёрный Водяной Кролик. Как расположить к себе тотемного покровителя, призвать везение в жизнь и приготовиться к самой главной ночи года?

Что характерно для 2023 года

В соответствии с китайским календарём, Тигр завершит своё господство 22 января. С этого момента правление перейдёт к активному и расторопному Кролику, который пробудет на посту до 9 февраля 2024 года. Нынешний покровитель поможет подправить все прошлогодние недочёты. Астрологи утверждают, что Новый 2023 год станет непредсказуемым в плане событий и поворотов. Подоспеть за быстро меняющимся ритмом иногда будет не так легко, из-за некоей дисгармонии, которую привносит водная стихия.

Хозяин года, по сути, является динамичным, рисковым и целеустремлённым зверьком. Он благоволит личностям, не привыкшим пасовать и преклоняться перед обстоятельствами. Особая удача ожидает людей с лёгким характером — искренних, честных, доброжелательных. Данные черты, вместе со смекалкой и умением подстраиваться, добавят везения и вызовут расположение Кролика, который поддержит в разных начинаниях.

Одежда для новогодней ночи 2023

Наряды для встречи года Кролика должны быть комфортными и свободными. Важно максимальное удобство и раскованность в движениях. Предпочтительны мягкие и приятные на ощупь материалы, наподобие бархата, велюра, кашемира. Но лучше избегать мехов. По понятным причинам, Кролик не слишком это одобрит. Цвета наряда могут быть разнообразными, но желательно исключить вариации кислотной жёлто-лимонной гаммы.

— Голубые и синие цвета сходны с водной стихией — ещё одной покровительницей года, поэтому они вполне уместны.

— Любые оттенки красного тоже по душе Кролику. Это символика страстности, а он довольно любвеобилен в жизни.

— Цвет оранж уважаем Кроликом. Одежда в подобных тонах несёт успех в 2023 году.

— Зелень в вещах и аксессуарах привлечёт финансовые блага и профессиональные успехи.

— Фиолет — придаст гармоничный настрой и повысит уверенность в себе.

— Розоватые и лососевые цвета символизируют нежность. Они помогут достичь взаимопонимания в семьях, а кому-то и отыскать свою половину.

— Чёрный тоже по нраву Кролику, им можно разбавлять и дополнять образ.

Новогодние традиции застолья — 2023

Кролику, как травоядному от природы зверьку, будут по душе всякие блюда на основе овощей и зелени. Можно разнообразить свой стол оригинальными вариантами салатов. Здесь есть, где разгуляться фантазии. Мясные блюда тоже можно готовить, но нельзя забывать о ключевом нюансе и запрете в меню — никакого намёка на крольчатину. Животное вряд ли потерпит на торжественном столе присутствие своих собратьев.

Важно отметить, что помимо Кролика 2023 году соответствует также и Кот. А этот зверь уже не мыслит своего существования без рыбы. Поэтому можно без колебаний удивлять гостей многообразием блюд с сёмгой, лососем, форелью.