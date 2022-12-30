Год был насыщен разными событиями и рекордами

Якутия. Главные цифры 2022 года. Основные итоги уходящего года — в инфографике ЯСИА. Приходит к концу 2022 год. Юбилейный для Якутии год был насыщен разными событиями и рекордами. Представляем основные итоги уходящего года в цифрах.

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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