«Гнилая селедка» для Саввы Михайлова

Против Саввы Михайлова применили один из приемов боевой спецпропаганды — «гнилую селедку», считает тгк Открытая социология Саха

«ГНИЛАЯ СЕЛЕДКА» – подбирается абсолютно ложное обвинение и важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Подойдет мелкое воровство, растление детей или убийство, желательно из жадности. Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы такое обвинение доказать, а в том, чтобы вызвать его широкое публичное обсуждение. Человеческая психика устроена так, что как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, непременно возникают его сторонники и противники, знатоки и эксперты, оголтелые обвинители и ярые защитники обвиняемого.

Но вне зависимости от своих взглядов, участники дискуссии произносят имя обвиняемого в связке со скандальным обвинением, все больше «втирая» «гнилую селедку» в его одежду, пока этот запах не начинает следовать за ним везде, пишет тгк Открытая социология Саха