Глуховский уже в Якутске

Автор текста Тотального диктанта, Дмитрий Глуховский, который не только проведет диктант, но и даст в Школе драматургов Арктики мастер-класс, уже в Якутске!

Дмитрий Глуховский — один из самых модных и весьма популярных ныне авторов, создатель ряда бестселлеров и самых нашумевших постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034», изданных миллионным тиражом, антиутопий «Метро 2035», «Будущее», реалистического романа «Текст», мистического романа «Сумерки», сборника «Рассказы о Родине» и других произведений.Кроме того, Дмитрий Глуховский выступает также и как сценарист своих фильмов. Такими были, например, «Текст» и веб-сериал «Топи», которым прямо сейчас увлечены любители мистики в России и за рубежом и на котором они открывают для себя это имя.Стоит добавить, что помимо всего прочего Дмитрий Глуховский —журналист-международник, радиоведущий, военный корреспондент, продюсер, переводчик, актер дубляжа.

Если вы хотите задать Дмитрию Глуховскому свой вопрос, пишите нам прямо сейчас и отправляйте на e-mail: dramarktik@bk.ru

Записаться на мастер-класс можно WhatsApp: 89142610289

Узнать подробнее о Школе драматургов Арктики можно на сайте https://yakutdramaschool.ru.

Смотрите трансляцию Школы драматургов Арктики из г.Якутска 09 апреля в 17.00 ч. по якутскому времени в Ютубе на канале: Россия-Моя история-Якутск. Будет прямое включение из г.Москвы и Севастополя