Глух ли глухарь? Опытный орнитолог-исследователь о птицах Якутии

Авторитетный деятель природоохранного движения Владимир Флинт, размышляя о роли человечества в сохранении природы, писал: «… нельзя игнорировать то обстоятельство, что человеческое общество в принципе сравнительно легко и быстро залечивает свои социальные раны, а природа — нет. Раны, нанесенные ей сейчас, остаются в наследство тем грядущим поколениям, для которых наши сегодняшние проблемы будут совершенно чужды и не понятны. В этой искалеченной природе жить нашим внукам, и думать об этом необходимо тем из нас, кто еще не потерял чувства ответственности перед ними. Не только думать, но и действовать. Вот здесь-то и возникают проблема сохранения редких видов животных и растений, ибо утрата их — одна из болезненных ран, нанесенных природе, и утрата эта необратима».

Сегодня в специальной рубрике о животном мире Якутии, мы знакомим наших зрителей с доктором биологических наук Аркадием Петровичем Исаевым, представляющим отделение зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. В своем первом рассказе он затронет тему семейства тетеревиных в Якутии, к коим относятся рябчики, куропатки, глухари и другие интересные и, к сожалению, исчезающие виды птиц.

Переиначивая слова Аркадия Исаева, хотелось бы закончить вступление к первому видеоподкасту с его участием на оптимистической ноте — с надеждой, что мы общими усилиями сохраним животный мир Якутии для грядущих поколений. И через многие лета сможем сказать: Редкие птицы Якутии – это виды, которые были на грани исчезновения, и к счастью, усилиями многих людей не пополнили печальный список вымерших видов и до сих пор продолжают поражать нас своей природной красотой…

Приятного просмотра!