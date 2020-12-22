Глубоководный порт может быть создан в Якутии

В правительстве республики обсудили вопросы создания глубоководного порта в Арктике

Вопросы создания глубоководного порта в арктической зоне Республики Саха (Якутия) и обеспечения наземной транспортной инфраструктуры обсудили на совещании у председателя правительства республики Андрея Тарасенко.

«С учётом реализации в нашей республике крупных инвестиционных проектов, объёмы перевозок через Севморпуть увеличатся до 300 тыс. тонн до 2032 года. Поэтому основная работа сейчас должна быть направлена на анализ пропускной способности грузовой базы в арктических районах», – отметил Андрей Тарасенко.

Ежегодно в период навигации для нужд жизнеобеспечения арктических районов республики завозится 350 тыс. тонн грузов, из которых по Северному морскому пути – порядка 100 тыс. тонн. В навигацию 2020 года через Северный морской путь было доставлено 61,8 тыс. тонн грузов.

Отмечается, что вопрос строительства объектов наземной транспортной инфраструктуры будет рассмотрен совместно с недропользователями, ведущими деятельность на территории арктических районов.

В августе 2020 года глава Якутии Айсен Николаев утвердил стратегию социально-экономического развития арктической зоны республики. Согласно документу, социально-экономическое развитие Арктики будет строиться по пяти векторам развития – социальному, промышленному, транзитному, экологическому и инновационному. Всё это подразумевает модернизацию аэропортов, развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по Северному морскому пути, строительство дорог, обеспечение жителей доступным интернетом, промышленное освоение на принципах социальной ответственности, сохранение традиционного уклада жизни северян, развитие образования и медицины.