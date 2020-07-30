30.07.2020
21:52
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Общество
Глобальное потепление: нетающий ледник Булуус растаял
Сегодня 30 июля, редакция «SAKHALIFE.RU» съездила на знаменитый Булуус, чтобы проверить сообщение о том, что нетающий ледник почти растаял.
На месте выяснилось, что от ледника осталось лишь несколько маленьких обломков. И в настоящий момент, Булуус полностью растаял.
Из местных жителей ледника, мы встретили белоснежную кошку с голубыми глазами. Она гуляла по остаткам льда и печально смотрела вдаль.
Обычно ледник Булуус тает в сентябре, однако из-за аномального жаркого лета в Якутии, он растаял уже в июле.
Как говорят старожилы, это первый раз за много лет, когда ледник так сильно растаял (осенью оставалось довольно много льда). Полностью Булуус не таял уже многие годы.
Какие еще сюрпризы от климата ждать якутянам?
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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