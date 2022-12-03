Глэмпинг-парк и смотровую площадку обустроят на «Ленских столбах»

Евгений Перфильев посетил природный парк «Ленские Столбы» (Синский кластер) с рабочей поездкой. Вместе с ним в Хангаласский улус поехали заместитель министра Яков Заровняев, руководитель группы ООПТ Алексей Чемезов и представители Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков – директор Яков Сивцев и начальник филиала Синского кластера Вадим Яковлев.

Обустройство туристической инфраструктуры в природном парке «Ленские Столбы» (Синский кластер) запланировано еще с весны этого года. Проект находится в разработке у команды Дирекции биологических ресурсов. Он предусматривает обустройство прибрежной зоны и скал территории Синских столбов.

«Только по согласованию проекта с местными жителями Синского наслега сооружения планируем возвести на самом посещаемом и живописном месте, ничуть не уступающем по красоте федеральной части Ленских Столбов. Сделаем безопасные условия для посещения скал: соорудим лестницы и смотровую площадку, чтобы оградить туристов от опасных участков», — сообщил Яков Сивцев.

Смотровая площадка планируется на вершине скалы, где посетители могут перевести дух, отдохнуть, сделать фотографии и насладиться природой. Для остановок на перевал, ночлег и целенаправленного прибытия на отдых, на противоположном берегу от скал будет возведен глэмпинг парк.

Про историю создания природного парка, а также о контрольно-надзорных мероприятиях на его территории рассказал начальник филиала Вадим Яковлев: «Природный парк «Ленские Столбы» образован в 1994 году, первым директором тогда стала Любовь Даниловна Киприянова. В 2015 году он включен в состав Всемирного наследия «ЮНЕСКО». В результате реорганизации в 2019 году природный парк стал Национальным парком и имеет федеральный статус. А Синский кластер природного парка «Ленские столбы» остался в статусе республиканского.

а Минэкологии Якутии

Мы, госинспектора природного парка, занимаемся охраной его территории от браконьеров, замусоривания отходами от туристов. Проводим биотехнические мероприятия: подкармливаем копытных животных. Иногда выдаем лицензии на регулирование численности волков. Пока мало снега, проехать здесь можно, если снегом заметает, становится трудно объезжать всю территорию Синского кластера, поэтому вместо автомобиля для осмотра территории используем снегоходы. Летом проводим обследования на моторных лодках. Всего у нас в штате 8 сотрудников филиала. По госзаданию проводим обязательные 2 рейда в месяц, но зачастую, мы проводим 5-6 рейдов ежемесячно».

В строительстве объектов по проекту на всех этапах будут привлечены бригады строителей, набранные из числа местных жителей Синского наслега. Таким образом, будут открыты сезонные рабочие места, и это позволит незанятому населению трудоустроиться. Также будут задействованы местные жители, занимающиеся грузоперевозками и пассажироперевозками, для транспортировки стройматериалов и рабочей силы.

Проект обустройства туристической инфраструктуры Дирекции биологических ресурсов в октябре текущего года стал финалистом Всероссийского конкурса проектов и лучших практик, направленных на поощрение повышения компетенций граждан, занятых в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма, организованного Федеральным агентством по туризму.

Яков Заровняев, осмотрев проект и планируемые места обустройства инфраструктуры, отметил, что необходимо развивать экологический туризм вместо стихийного, — туризм, ориентированный на сохранение окружающей среды и культурных ценностях.

В завершение рабочей поездки Евгений Перфильев пожелал Дирекции биологических ресурсов успехов с проектом: «Экотуризм – актуальное направление, где люди желают отдыхать в контакте с природой, а обустройство туристических объектов в Синском кластере «Ленских Столбов» — перспективный проект, направленный на «правильный» туризм, где будет минимизировано антропогенное воздействие на компоненты природы. Работа госинспектора на природных парках ответственная, требующая постоянного контроля».

Справочно: Природный парк «Ленские Столбы» образован 10 февраля 1994 г. Природный парк (Аан айылгы) «Ленские Столбы» (Синский кластер) относится к республиканской системе особо охраняемых природных территорий (Ытык Кэрэ Сирдэр) и занимает благоприятное положение. Территория расположена в центральной Якутии на территории Хангаласского улуса с относительно развитой транспортной схемой, характеризуется средней и горно-таежной местностью.