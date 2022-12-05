05.12.2022
11:03
1157

Праздники

Глаз радуется: Самая красивая елка Якутии

Главным символом новогодней сказочной ночи традиционно является зеленая ель. Она приходит в наш дом, наш город. Каждый улус, поселок изо всех сил старается, чтобы в новогодние праздники украшала самая красивая елка. И на этот раз Жатайская елочка снова поразила всех своей красотой 🎄

Фото: wussyanname
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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