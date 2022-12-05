Глаз радуется: Самая красивая елка Якутии

Главным символом новогодней сказочной ночи традиционно является зеленая ель. Она приходит в наш дом, наш город. Каждый улус, поселок изо всех сил старается, чтобы в новогодние праздники украшала самая красивая елка. И на этот раз Жатайская елочка снова поразила всех своей красотой 🎄