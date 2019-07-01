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Главы Приморья, Якутии и ЕАО подключились к решению проблем «Востокцемента»

Главы Приморья, Якутии и Еврейской автономной области, а также прокуратура ЕАО подключились к решению вопроса выплаты зарплаты сотрудникам группы компаний «Востокцемент», чьи счета арестовали в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подготовила иск к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата — группы компаний «Востокцемент», отмечала ГП. Компания «Востокцемент» 21 июня сообщила, что ГП через суд наложила арест на расчетные счета ее предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиарда рублей. В компании опасаются, что это приведет к проблемам в расчетах с клиентами и выплате зарплаты работникам. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо с просьбой разрешить ситуацию с арестом счетов.

«Компания „Востокцемент“ направила обращения в органы государственной власти всех уровней. Никто из адресатов не остался в стороне от сложившейся ситуации. Незамедлительно отреагировали и подключились к решению проблемы губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и губернатор ЕАО Александр Левинталь. Со своей стороны главы регионов оперативно предприняли все необходимые меры, чтобы работа предприятий не была парализована», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Теплоозерского цементного завода, «Спасскцемента», «Якутцемента», Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебеночного заводов получили зарплату вовремя. К проработке вопроса выплаты зарплаты на Теплоозерском цементном заводе подключилась прокуратура ЕАО.

Также обсуждается вариант выплаты зарплаты на основании судебных решений. Прорабатывается вопрос взаимодействия с комиссией по трудовым спорам. В случае задержки или невыплаты зарплаты сотрудники заводов могут обратиться в комиссию с заявлением.

В апреле Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как установило следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал «нужным» компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие «Востокцемент», которое он после избрания главой города переоформил на брата. Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у «Востокцемента» по завышенным ценам.

Источник: https://ria.ru/20190701/1556069846.html
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