Главы Якутии поделились историями успеха

Минстрой РФ подвел итоги голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году на федеральные средства, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Рейтинговое голосование проходило по всей России с 26 апреля по 30 мая. В Якутии участвовали 13 муниципальных образований – Якутск, Ленск, Мирный, Айхал, Нюрба, Олекминск, Нерюнгри, Алдан, Покровск, Майя, Намцы, Чурапча и Сунтары. Всего в онлайн-голосовании, приняло участие 76 190 якутян, сообщают в Центре компетенций по вопросам городской среды Якутии. Минстрой РФ после тщательных проверок засчитал 59 009 проголосовавших. В учет брались голоса горожан, фактически проживающих в населенных пунктах.

Как показали результаты, в этих поселениях жители проявили себя как наиболее активные и неравнодушные к городской среде: в Нюрбе – 7 608 жителей, в Майе – 5 409, Намцы – 4 624, Сунтар – 4 109. В целом, Нюрба и Майя перевыполнили план по количеству проголосовавших жителей.

Сунтар

Глава села Сунтар Эдуард Филиппов считает, что важным итогом рейтингового голосования является объединение людей одной целью.

«Общими усилиями нам удалось достичь успеха. Жители не только Сунтар, но и других наслегов района активно принимали участие в рейтинговом голосовании. Значимый вклад внесли волонтеры, распространявшие информацию под руководством Жанны Макаровой. Проект поддержали ветераны, писатели, артисты, блогеры-земляки, которые уже не проживают в Сунтаре. В последние дни перед завершением голосования мы буквально работали от зари до зари. Если в самом начале нашей целью было вовлечь 30% населения, то с каждым днем спортивный интерес усиливался», – отметил он.

Майя

«Перед началом проекта был проведен онлайн-опрос, где желающие могли внести свои предложения и идеи по обустройству Комсомольской площади. Для развития села важно мнение каждого. Благодаря слаженной работе мы достигли желаемых результатов. С нами работали волонтеры, активисты, организации, общественники и жители, которые хотели внести свой вклад в улучшение общественных пространств. Выражаем огромную благодарность Управлению архитектуры и градостроительства при главе РС (Я) за помощь в создании проекта, за возможность участвовать во Всероссийском конкурсе и войти в число лидеров по республике. Надеемся, что через год мы начнем реализацию проекта», – поделился глава села Дмитрий Тихонов.



Олекминск



«Наибольшее количество голосов набрал Мариинский сквер. По вовлечению олекминчан к рейтинговому голосованию были организованы выезды специалистов администрации по организациям города с целью участия в голосовании, велась просветительская работа о важности национального проекта. Мариинский сквер – центр города Олекминска и общественное пространство с исторически сложившейся концепцией, поэтому жители предпочли отдать свой голос именно за него», – рассказала Анастасия Давыдова, главный специалист по благоустройству.

Нюрба

«У нас прошли два крупных события: участие в общероссийском рейтинговом голосовании по выбору лучших объектов благоустройства и самая интенсивная часть – подготовка проекта «Набережной реки Вилюй» для участия в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Мы четко распределили ресурсы и организовывали работу по двум командам. В целом, я оцениваю, что мы справились на отлично по всем фронтам», – рассказала Александра Улинова, руководитель МАУ «Дирекция развития общественных пространств».

«Горожане проявили очень высокую заинтересованность в проекте. Если раньше нам необходимо было предварительно показывать примеры хорошего благоустройства и ставить ориентиры, то в этот раз горожане оказались весьма подкованы в этом вопросе. Они голосовали с четким видением того, что должно быть на набережной, как это должно работать и выглядеть. Это один из лучших показателей вовлеченности жителей и настоящего патриотизма», – поделился Александр Иванов, глава МО “Город Нюрба”.

Алдан

Основное вовлечение горожан проходило через Instagram. «У нас проводилась работа с крупными предприятиями, Управлением образования – были охвачены техникум и медколледж. Отрадно, что проект поддержали депутаты. Особенно депутат Алданского городского Совета Надежда Селютина. Также большую работу провела общественная организация “Дари добро”. Спасибо всем за поддержку», – рассказала главный специалист по благоустройству Елена Леонова.

Намцы

В селе Намцы ключевую роль сыграла включенность администрации района.

«Глава района записал обращение к жителям, которое мы разместили в социальных сетях. Кроме этого, к работе присоединились волонтеры и известные земляки – певцы, спортсмены, журналисты. Они приезжали в село и рассказывали о важности голосования. Огромную поддержку получили от Дома народного творчества им. Шесткова – сняли серию роликов с яркими представителями общественности. Мы рады, что народ откликнулся и поддержал проект», – поделился своим опытом глава села Намцы Андрей Новгородов.