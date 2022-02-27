Главы улусов Якутии о спецоперации на Украине

Анатолий ГРИГОРЬЕВ, глава Сунтарского улуса: «Сейчас для нашей страны наступило нелегкое время. Время, когда решается будущее страны и наших сограждан. Тяжело было в течение многих лет наблюдать за тем, что происходило на территориях ДНР и ЛНР. И поэтому я поддержал решительные действия нашего президента Владимира Владимировича Путина. Многие страны, в том числе и Соединенные штаты Америки, вводят различные санкции для того, чтобы дестабилизировать экономику России. И именно в это время мы с вами должны показать свой стойкий дух и сплотиться вокруг нашего лидера – Владимира Владимировича Путина. Мы видим и понимаем, что правительством России принимаются всевозможные меры по защите финансовых рынков и обеспечению общественного порядка. Народ саха всегда отличался мудростью и милосердием. И именно поэтому я поддерживаю решение главы республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича о готовности принять беженцев и оказать помощь в их размещении и трудоустройстве. Я прошу всех моих сограждан и земляков поддержать решение нашего президента и Ил Дархана и показать наше единение. Я убежден, что только так мы сможем помочь нашим согражданам и защитить государство. #МыВместе#СвоихНеБросаем».

Степан Саргыдаев, глава Чурапчинского улуса: «Решительные действия главы государства Владимира Путина защитят интересы русского народа и рубежи нашей страны. Мы не можем безучастно оставаться в стороне и наблюдать за тем, что происходит на территориях ДНР и ЛНР, где проживают наши сограждане. Внимательно следим за ситуацией и видим, что сейчас в правительстве РФ сформированы чёткие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз, принимаются все необходимые меры по обеспечению общественного порядка». Степан Саргыдаев отметил, что Айсен Николаев одним из первых выразил готовность принять беженцев, оказать помощь и поддержку в размещении семей с Донбасса и решении вопросов их трудоустройства. «Прошу вас поддержать решение нашего лидера, сплотиться вокруг единой цели для защиты страны. Сегодня, как и много веков назад, только вместе, объединив усилия, мы сможем и в дальше обеспечить стабильность и дальнейшее динамичное развитие», — призвал Саргыдаев земляков.