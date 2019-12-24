Главы районов представили Айсену Николаеву планы по реализации нацпроектов на местах

Глава Якутии Айсен Николаев 24 декабря провел завершающее в этом году заседание Совета органов местного самоуправления при Главе РС (Я).

Айсен Николаев отметил, что в 2019 году республика закрепила лидирующую позицию по всем направлениям дальневосточной повестки опережающего развития, сдвинула с места решение ключевых вопросов, в первую очередь, связанных с пространственным развитием и транспортной связностью.

«Получена поддержка президента России Владимира Владимировича Путина по строительству Ленского моста. 10 декабря правительственная комиссия по транспорту включила Ленский мост в федеральную программу строительства и реконструкции мостов. Одновременно с его проектированием и строительством начнется также строительство мостов через реку Вилюй и Алдан. В общей сложности на реализацию этих трёх проектов из федерального бюджета будет выделено около 150 млрд рублей», — отметил Айсен Николаев.

Впервые удалось добиться на федеральном уровне поддержки реконструкции 16 аэропортов республики со сметной стоимостью более 38 млрд рублей. На передовые показатели на Дальнем Востоке и в стране выходит добыча золота, угля, нефти и газа. На промышленных предприятиях создаются тысячи новых рабочих мест.

«Сегодня мы смело можем сказать, что в 2019 году заложена основа нового этапа развития республики как одного из ключевых центров экономического роста всей страны», — подчеркнул глава республики.

Ощутимый сдвиг в решении инфраструктурных проблем начался с реализацией национальных проектов. Айсен Николаев отметил, что никогда еще республика не получала такой мощной финансовой поддержки из федерального центра.

«В целом, я отмечаю достойную работу муниципальных органов. Но хочу еще раз подчеркнуть, что главам необходимо повышать требования к своей деятельности. По всем направлениям — будь то ликвидация аварийного жилья, ремонт дорог, строительство социальных и коммунальных объектов – объемы и требования к качеству будут только нарастать. Это требует от вас максимальной концентрации и грамотного управления», — подчеркнул Лидер республики.

Должна возрасти и роль депутатов муниципальных собраний как представителей интересов населения. В настоящее время в республике в 445 муниципалитетах действуют 4 890 местных депутатов – это огромная сила, способная объединять людей, быть примером общественной активности.

Говоря о приоритетных задачах на 2020 год, Айсен Николаев отметил, что в наступающем году будут запущены новые республиканские проекты, в которых большая роль отведена поддержке гражданской, общественной и предпринимательской инициативы.

Важнейшей задачей для властей всех уровней является достойное празднование 75-летия Победы. В канун Дня Победы всем ветеранам будут предоставлены единовременные денежные выплаты от республики. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплаты составят 100 тысяч рублей.

Айсен Николаев призвал глав районов взять на личный контроль оказание помощи участникам войны, ветеранам тыла, детям войны. Сказал о необходимости привлечения предприятий, бизнеса к этой работе, чтобы ветераны были окружены заботой и не знали отказа в решении своих проблем. Также глава Якутии призвал представителей органов местного самоуправления принять самое активное участие, вовлекать общественность на местах в реализации мероприятий Года патриотизма.

Далее главы улусов и районов республики представили главе Якутии Айсену Николаеву проекты и предложения по включению районов в реализацию национальных проектов.

Напомним, что в ходе первого дня Совета по местному самоуправлению, главы районов в целях командообразования на круглом столе, проведенном в формате «малого госсовета», совместно с председателем правительства Якутии Владимиром Солодовым, руководителями министерств и ведомств разработали конкретные идеи, предложения и проекты, направленные на реализацию пяти нацпроектов: «Жилье и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика».

Главы районов представили проекты, связанные с оказанием консультативной и методической помощи молодым семьям для участия в 2%-й дальневосточной ипотеке, воспитанием семейных ценностей, организацией досуга старшего поколения, стандартизации школьного питания, проведением комплексной оценки каждого муниципального образования для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, созданием общественных пространств для обучения населения компьютерной и цифровой грамотности и другие.

Кроме того, участники заседания рассмотрели актуальные вопросы, связанные с модернизацией первичного звена здравоохранения, снижением коррупционных рисков и обеспечением общественного контроля за деятельностью муниципальных органов.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что работа Совета по местному самоуправлению при главе РС (Я) со следующего года будет трансформирована и будет проходить в новом формате стратегического планирования. А на заседании с участием руководства республики будет рассматриваться один приоритетный вопрос, внесенный по инициативе самих глав районов совместно с Департаментом местного самоуправления при Администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я).