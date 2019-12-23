Главы муниципалитетов работают в Якутске

23 декабря главы муниципальных районов и городских округов собрались в Якутске на Совет при главе Республики Саха (Якутия) по местному самоуправлению. В рамках Совета запланированы ряд мероприятий: стратегическая сессия по реализации национальных проектов с участием председателя правительства республики, заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории республики, совещание по обсуждению проекта Концепции развития сельского хозяйства Западной Якутии, правление Совета муниципальных образований РС (Я) – ассоциации межмуниципального сотрудничества и др.

23 декабря в Общественном центре г. Якутска прошла стратегическая сессия для глав муниципальных районов и городских округов по реализации национальных проектов с участием Владимира СОЛОДОВА, председателя правительства республики.

По итогам стратсессии главы муниципалитетов должны выработать ряд предложений по пяти направлениям: жилье и городская среда (+ чистая вода), демография (приоритетом – спорт), здравоохранение, МСП, цифровая экономика и защитить их перед главой Якутии на Совете по местному самоуправлению.

Во время обеденного перерыва стратсессии главы муниципалитетов угостили участников мероприятия традиционными блюдами, которыми славятся районы нашей республики.