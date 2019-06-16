Главврач санатория «Абырал» Алена Ивановна поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём медицинского работника!

День медработника – ещё один повод поблагодарить вас за милосердие, сострадание, и сказать вам, что ваша профессия – это пример высокого служения во имя и на благо человека.

С давних времён профессия врача считалась уважаемой и почитаемой в народной среде и вызывала в людях чувство невольного преклонения. А всё потому, что людям в белых халатах всегда доверяли самое дорогое – здоровье своё и своих близких.

Не менее высок престиж медицинского работника и сегодня, ведь далеко не каждый связывает свою жизнь с этой нелёгкой и почётной профессией. Помогать тем, кто в этом нуждается, сохранять здоровье, спасать жизни, возвращать людям радость и дарить надежду, то есть посвятить себя медицине, – это призвание, требующее колоссальной ответственности.

Всех представителей здравоохранения поздравляю с Днём медицинского работника! Желаю вам счастья и любви, достатка и благополучия, терпения и благодарных пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни. Спокойных вам дежурств, удачных смен, успехов на вашем благородном поприще, радости в жизни, мира в доме и, конечно, здоровья, которое вы сами даёте людям.

Алена Иванова, главный врач санатория «Абырал»