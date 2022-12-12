Главврач РКБ-3 выступила на заседании Госдумы РФ

Главврач РКБ №3 Ольга Татаринова рассказала в Госдуме РФ о региональных особенностях гериатрической службы

«В Якутии нет ни одного района, где проживает 20 тысяч человек пожилого возраста, необходимых для того, чтобы в соответствии с федеральными нормативами, открыть гериатрический кабинет», — заявила главный внештатный гериатр Минздрава РС(Я) Ольга Татаринова на заседании «Круглого стола» Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья. По ее данным, в половине районов республики численность пожилого населения менее 2 тысяч. То есть в них, если следовать нормативам, тоже не предусмотрено оказание гериатрической помощи.

«Таким образом, встает вопрос о доступности гериатрической помощи пожилым жителям нашего региона, в первую очередь, жителям Арктической зоны», — подчеркнула доктор медицинских наук, главврач РКБ №3 Ольга Татаринова. В ходе своего очного выступления на заседании Комитета Госдумы РФ на тему «Совершенствование законодательства в области становления и развития гериатрической службы в РФ» она обратила внимание парламентариев на региональные особенности организации гериатрической службы, которые в РС(Я) обусловлены огромной территорией, малочисленностью пожилого населения, низкой плотностью расселения и ограниченной транспортной доступностью большей части населенных пунктов.

Как она сообщила, на огромной площади Арктической зоны в 1,6 млн. кв. км проживают менее 9 тысяч пожилых и менее 3 тысяч 70-летних граждан. Парадоксально, но если рассчитать по нормативу, то там можно развернуть только 1 гериатрическую койку, а для развертывания гериатрического кабинета, не хватает численности населения.

Далее, Ольга Викторовна рассказала о мерах, предпринимаемых в регионе.

Так, в РС(Я) издан ряд законодательных и нормативно-правовых документов. В первую очередь, это единственный пока в РФ региональный закон «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)». В течение ряда лет изданы подзаконные постановления и распоряжения правительства, межведомственные приказы Минздрава и Минтруда республики и отраслевые приказы.

Региональными нормативными документами регламентировано развертывание гериатрической инфраструктуры сверх норматива в крупных районах.

«Понимая, что невозможно в каждом районе содержать гериатра, мы ставим цель — максимально охватить обучением врачей и среднего медперсонала по оказанию медицинской помощи пожилым пациентам», — озвучила свою точку зрения главврач старейшей и передовой больницы Якутии, которая на сегодня является флагманом по гериатрии, медицинской реабилитации и персонализированной медицине. По ее словам, это — первичная специализация, ТУ по 144 и 36 час для врачей, которые проводятся РКБ №3 с 2004 года. Кроме того, в этом направлении действуют модули по гериатрии для студентов и практикующих медсестер в Якутском медицинском колледже, организованные с 2020 года.

Ежеквартально совместно с кафедральными работниками РКБ №3 организует вебинары, проводит стажировки на рабочем месте в Гериатрическом центре, где обучаются также медработники из системы Минтруда республики.

Ежегодно осуществляются выезды гериатров в районы для оказания консультативной помощи. Но, к сожалению, выездная работа позволяет охватить совсем небольшое количество пожилых пациентов. «Поэтому мы сейчас расширяем телемедицинские консультации», — отметила Ольга Викторовна.

В соответствии с региональным законом и подзаконными актами активно развивается межведомственная помощь на дому маломобильным пациентам. В районах выезды на дом осуществляются с использованием автотранспорта Минтруда, закупленного по Нацпроекту «Демография». В Якутске помощь пожилым гражданам оказывается путем создания выездных паллиативных бригад, многопрофильных патронажных бригад при поликлиниках. Важно добавить, что помощь маломобильным пожилым пациентам оказывается не только врачами — терапевтами. По графику к ним на дом выезжают врачи паллиативной помощи, хирурги, травматологи и узкие специалисты. Больница нередко проводит исследования на дому, вплоть до рентген исследований. Наряду с этим, осуществляется дневной стационар на дому.

Широко применяются информационные технологии, например, дистанционный мониторинг артериального давления маломобильных пациентов на дому. По мнению главного внештатного гериатра Минздрава, очень хорошо себя зарекомендовал Проект «Наставничество», который был разработан совместно с Российской ассоциацией геронтологов и гериатров. Согласно Проекту, дистанционный мониторинг здоровья маломобильных пациентов осуществлялся совместно с социальными работниками Минтруда. Все эти проекты показывают, что при должной реализации, снижаются количество вызовов на дом и необоснованные обращения в скорую помощь.

Ольга Татаринова привела положительный опыт взаимодействия между учреждениями здравоохранения и некоммерческими организациями на примере Республиканской клинической больницы №3. Очень ценно то, что НКО за счет грантов расширяет возможности медорганизаций: предоставляет услуги сиделок, психологов в отделении сестринского ухода и на дому. Также оказывает социальную помощь одиноким пациентам, занимается организацией учебного класса для обучения родственников по уходу за тяжелобольными родственниками. Музыкотерапия в Гериатрическом центре РКБ №3, хомусотерапия в Лечебно-реабилитационном центре, психологическая поддержка медработников для предотвращения профессионального выгорания – это все результат плодотворного сотрудничества больницы и НКО.

Второй момент, на который настоятельно попросила обратить внимание участников Круглого стола Комитета Госдумы РФ Ольга Татаринова, это необходимость финансовой поддержки гериатрической службы.

В Проекте «Старшее поколение» Нацпроекта «Демография» предусмотрены мероприятия и целевые показатели по развитию гериатрической службы. Однако все эти мероприятия, за исключением вакцинации против пневмококковой инфекции, не поддержаны финансовыми вложениями.

«В 2024 году ожидается завершение Нацпроекта и я очень боюсь, что постепенно будут закрываться гериатрические кабинеты», — поделилась своей обеспокоенностью главврач РКБ №3. По ее мнению, нет заинтересованности самих гериатров в связи с большой нагрузкой, нет заинтересованности руководителей медорганизаций сохранять кабинеты в своей структуре, так как нет отдельного тарифа или повышающего коэффициента для амбулаторной гериатрии в системе ОМС. Поэтому решение финансовых аспектов могло бы существенно улучшить ситуацию.

По словам врача – гериатра, много говорится о необходимости комплекса мер по решению проблем деменции и падений с переломами у пожилых граждан. «Но опять же, если не будут предприняты конкретные меры по приобретению денситометров для диагностики остеопороза, эндопротезов в достаточном объеме, лекарственного обеспечения когнитивных расстройств в системе льготного лекарственного обеспечения, большого эффекта от этих мероприятий мы можем не получить», — озадачила парламентариев доктор медицинских наук и руководитель крупной медицинской организации из Якутии. В завершение своего выступления она добавила: «Очень многое гериатры сделали на своем энтузиазме. Сейчас необходима всесторонняя поддержка гериатрической службы!».

В мероприятии, организованном Комитетом Госдумы РФ по охране здоровья приняли участие Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Леонид Огуль, Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов, Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Академик РАН Александр Румянцев (инициатор проведения Круглого стола), Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, Директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда и социальной защиты РФ Тарас Васько, Вице-президент РАН, Академик РАН Владимир Чехонин, Директор ГБУЗ «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы, Председатель Комиссии Генерального совета ВПП «Единая Россия» по здравоохранению Денис Проценко и другие.