08.04.2022
13:04
101
Красота & Здоровье
Главврач Республиканского центра общественного здоровья выйдет в прямой эфир
Главный врач ГБУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Никитина Алена Михайловна 8 апреля 2022 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Алена Никитина ответит на актуальные вопросы о сохранении и укреплении здоровья населения республики, диспансеризации, формировании здорового образа жизни, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.
Начало — в 17.00 час.
Ссылки на эфир:
Вконтакте — https://vk.com/wall-187580720_24900
Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154839111642544
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
#Никитина Алена Михайловна#прямой эфир#Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики#Якутия#Якутск
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