08.04.2022
13:04
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Красота & Здоровье

Главврач Республиканского центра общественного здоровья выйдет в прямой эфир

Главный врач ГБУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Никитина Алена Михайловна 8 апреля 2022 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Алена Никитина ответит на актуальные вопросы о сохранении и укреплении здоровья населения республики, диспансеризации, формировании здорового образа жизни, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Вконтакте — https://vk.com/wall-187580720_24900

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154839111642544

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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