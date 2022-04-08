Главврач Республиканского центра общественного здоровья выйдет в прямой эфир

Главный врач ГБУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Никитина Алена Михайловна 8 апреля 2022 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Алена Никитина ответит на актуальные вопросы о сохранении и укреплении здоровья населения республики, диспансеризации, формировании здорового образа жизни, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Вконтакте — https://vk.com/wall-187580720_24900

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154839111642544