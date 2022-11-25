Главврач Намской ЦРБ: Мы стараемся соответствовать требованиям современности

Площадь Намского района – почти одиннадцать тысяч квадратных километров, это двадцать один населенный пункт, и в каждом из них есть медицинский объект. В районе девять врачебных амбулаторий, одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиника на двести посещений в смену, стационар с шестью отделениями, противотуберкулезный диспансер и отделение скорой помощи.

О том, чем живет сегодня здравоохранение Намского района республики, рассказал в программе «Актуальное интервью» НВК «Саха» главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев,

О Нацпроекте «Здравоохранение»

— Хотел бы поблагодарить руководство и правительство республики за оказанную поддержку в части включения в программу нацпроекта «Здравоохранение». За последние три года, как население, так и коллектив нашей больницы, ощутили реализацию этой программы, реализацию Национальных проектов. С 2020 года мы активно ведем работу по строительству, обновлению наших объектов. В 2020 году, к примеру, был построен ФАП в труднодоступном селе Салбан, в 2021 году – ФАП в Бетюнцах по программе комплексного развития сельских территорий и в этом году, буквально месяц назад, – модульная врачебная амбулатория в селе Аппааны. У нас активно идет оснащение медицинским оборудованием. В прошлом году мы установили 16-ти срезовый компьютерный томограф в поликлинике, который хорошо помог нам в диагностике новой коронавирусной инфекции и который мы применяем сегодня в диагностике инсультов и других заболеваний. Недавно при поддержке Минздрава республики мы приобрели современный наркозный дыхательный аппарат для оперблока хирургического отделения, который позволяет более щадяще вводить наркоз при проведении оперативных вмешательств, как для взрослых, так и для детей. За последние года мы получили семь единиц медицинского автотранспорта: два реанимобиля для отделения скорой помощи, четыре санитарных автомашины для врачебных амбулаторий и поликлиники, а также передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗа. Наша ЦРБ относится к медицинским организациям первого уровня, мы оказываем всю необходимую экстренную, неотложную медицинскую помощь по всем профилям: хирургии, терапии, акушерству и гинекологии, детству и т.д. у себя. Больница имеет лицензии на более сорока медицинских профилей. Намская центральная районная больница – одна из крупных центральных районных больниц, у нас более пятисот сотрудников: восемьдесят врачей, двести пятьдесят человек среднего, младшего и прочего медицинского персонала.

Программа «Земский доктор»

— Программа «Земский доктор» работает у нас десять лет, за это время в ЦРБ привлечено более шестидесяти специалистов, и большая часть их, даже по истечении срока своего контракта, закрепились и остались работать. Эта программа позволила нам укомплектоваться кадрами почти на сто процентов, как по врачам, так и по среднему медицинскому персоналу.

«Бережливое здравоохранение» и другие проекты

— С 2020 годы мы являемся пилотным учреждением, которое внедряет все проекты по бережливым технологиям. Это шесть проектов, они нужны для того, чтобы пациент медицинской организации более комфортно себя чувствовал при посещении медучреждения и оказания ему медицинской помощи. Путем реконструкции мы увеличили площадь оказания медицинской помощи до тысячи квадратных метров в поликлинике, при входе в поликлинику разделили потоки здоровых посетителей и тех, кто пришел по причине какого-то заболевания. Сделана более открытая регистратура, есть система навигации. Если говорить о других проектах, например, о медосмотрах детей до года, то, если родителям с детьми раньше приходилось приходить несколько раз, чтобы попасть к разным специалистам, то сейчас они за одно посещение, в одном кабинете могут пройти их всех. Или если раньше в дневном стационаре могли в день получить лечение тридцать пациентов, то пропускную способность после внедрения режима работы в две смены (в удобное для человека время), внедрения более комфортных условий, мы смогли увеличить в два раза.

В 2023 году Намской больнице исполняется 125 лет

— Если говорить о наших юбилейных мероприятиях, то недавно мы получил архивную справку о том, что в 1898 году было принято решение организовать в Намском уезде амбулаторию с двумя комнатами: одну – под кабинет фельдшера, другую – под его жилье. С этого момента мы можем отсчитывать старт рождения медицинского пункта в районе. В следующем году Намской ЦРБ исполнится 125 лет.

Болезнь легче предупредить, чем лечить

— С увеличением количества населения района растет и потребность в медицинской помощи, потребность в качественной медицинской помощи, и мы стараемся отвечать на эти вызовы и соответствовать всем требованиям современности. Наша большая мечта – чтобы люди меньше болели, чтобы демографические показатели района только увеличивались, чтобы люди занимались профилактикой, вовремя проходили диспансеризацию, периодические медицинские осмотры, поскольку известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить.