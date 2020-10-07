Главврач Булунской ЦРБ о состоянии жертвы белого медведя

Вчера вечером в Булунскую центральную районную больницу был доставлен мужчина с многочисленными ранениями конечностей и головы. Ему чудом удалось выжить после встречи с белым медведем.

Напоминаем, что мужчину после роковой встречи с диким зверем в медицинское учреждение транспортировали пограничники.

Тиксинские медики оперативно оказали необходимую помощь, наложили швы, стабилизировали состояние пациента. Сегодня будет принято решение по дальнейшему лечению пациента.

Как сообщила главный врач Булунской ЦРБ Алла Андреева, состояние пациента, пострадавшего от белого медведя, стабильное. Пациент сам себя обслуживает. До выздоровления мужчина будет находится в Булунской центральной районной больнице, необходимости транспортировки в Якутск нет.