05.09.2019
11:30
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Якутск

Главстрой затормозил работу Водоканала

АО «Водоканал» сообщает о переносе на другой день ремонтных работ на водолинии «Новая» («Водоузел №6 – Водоузел №4») запланированных на 6 сентября 2019 года.

Работы предполагают переврезку участка городской сети водоснабжения и необходимы для дальнейшего проведения работ по ремонту дорожного полотна на улице Жорницкого. Подрядчиком по проведению дорожных работ является МКУ «Главстрой».

В связи с тем, что МКУ «Главстрой» не выполнило необходимые подготовительные работы для проведения переврезки, АО «Водоканал» вынужден перенести на другой день свои работы на данном участке и сопутствующее временное ограничение водоснабжения. О дате проведения работ будет сообщено позже.

Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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