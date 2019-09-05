Главстрой затормозил работу Водоканала

АО «Водоканал» сообщает о переносе на другой день ремонтных работ на водолинии «Новая» («Водоузел №6 – Водоузел №4») запланированных на 6 сентября 2019 года.

Работы предполагают переврезку участка городской сети водоснабжения и необходимы для дальнейшего проведения работ по ремонту дорожного полотна на улице Жорницкого. Подрядчиком по проведению дорожных работ является МКУ «Главстрой».

В связи с тем, что МКУ «Главстрой» не выполнило необходимые подготовительные работы для проведения переврезки, АО «Водоканал» вынужден перенести на другой день свои работы на данном участке и сопутствующее временное ограничение водоснабжения. О дате проведения работ будет сообщено позже.