Главстрой ответил на возмущенные видео в соцсетях

В Якутске продолжаются дорожно-ремонтные работы в рамках нацпроекта «БКАД», срок завершения работ согласно контрактам с подрядными организациями 31 октября 2020 года. На 12 октября асфальтобетонное покрытие уложено полностью на всех 28 объектах, протяженностью 23,56 км.

По информации заказчика МКУ «Главстрой», остались завершающие работы по асфальтированию тротуаров на ул. Лонгинова, Кеши Алексеева, разворотной площадки на ул. Ларионова, заездов по Хатынг-Юряхскому шоссе, Три Сосны.

Размещенные сегодня в соцсетях видеоматериалы с комментариями о нарушении нормативов по укладке асфальта и тротуарной плитки при отрицательной температуре и выпавшем снеге прокомментировал заместитель директора МКУ «Главстрой» по дорожному строительству Афанасий Александров.

Он сообщил, что по ул. Кеши Алексеева заказчиком осуществляется контроль за соблюдением технологии, рекомендованной Росавтодором при укладке асфальта в неблагоприятных погодных условиях, которые не редкость в наших климатических условиях.

«Работы были приостановлены, так как основание не было подготовлено должным образом. Сейчас отсев привезен, и основание сухое, чистое, проводится продув снега», — прокомментировал Афанасий Александров.

Особое внимание уделяется соблюдению технологии укладки асфальта при низких температурах по методическим рекомендациям Росавтодора. В частности, речь идет о просушке, очистке от снега и подогреву основания дороги, прогреву стыков, обработке реагентами, повышенной температуре асфальтобетонной смеси, подаваемой в асфальтоукладчик.

Завершение работ на ул. Кеши Алексеева проверил первый заместитель главы Евгений Григорьев. «По технологии при температуре до -10ºС должны подготовить основание и укладывать горячий асфальт с пластификаторами. График асфальтирования по завершающим работам будет представлен на всеобщее обозрение в интернете, каждый сам может проконтролировать, как идет работа, как выдерживается технология – подготовка основания и укладка горячего асфальта», — сказал Евгений Григорьев.