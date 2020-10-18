Главный врач ЯРКБ Николай Васильев: С наступающим Днем матери

Дорогие женщины Якутска!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6 и от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы, и от себя лично, с удовольствием поздравляю вас с прекрасным праздником доброты, бесконечной заботы и душевного тепла – с Днем матери Республики Саха (Якутия)!

В этот светлый день мы с благодарностью поздравляем единственную, бесконечно родную и прекрасную женщину, которая когда-то подарила каждому из нас жизнь, подарила солнце, небо, весь этот огромный мир! В нашей памяти бережно хранятся моменты, наполненные абсолютным, безмятежным и всеобъемлющим ощущением счастья. И у многих эти воспоминания родом из детства. Их подарили нам вы, наши родные и любимые мамы!

Самая величайшая святыня на земле – это материнская любовь. Нет на свете ничего выше и беззаветнее ее. Материнство, несомненно, божественно. Доброта, самоотверженность и жертвенность матерей всех времен по праву занесены на самые светлые страницы истории человеческой цивилизации.

Все лучшее, что есть в каждом из нас – впитано с материнским молоком, бережно вложено в наши души нашими мамами. Своим собственным примером вы научили нас доброте и бесконечному терпению, дали уроки на всю жизнь, что такое хорошо, а что такое – плохо.

Мы уверенно шагаем по жизненной дороге и помним, что где-то живет единственная женщина, которая бесконечно любит и всегда ждет, своего ребенка, повзрослевшего, а потом уже даже и постаревшего. Дороже всех подарков для матери и бабушки – это счастье, здоровье и благополучие детей и внуков.

Новая коронавирусная инфекция внесла жесткие коррективы в нашу повседневную жизнь. Необходимость дистанцирования и самоизоляции в целях защиты здоровья людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями накладывает понятные ограничения. Но, даже если мы в этот день не рядом с вами, наши сердца полны благодарности и нежности к вам. Дорогие наши мамы, мы вас любим и всегда будем любить!

Я сердечно поздравляю с Днем Матери Якутии всех женщин: жен, подруг, матерей и бабушек, поздравляю тех, кто ещё только готовится к материнству! Желаю вам здоровья и долголетия, любви, заботы и счастья. Пусть дети и внуки приносят вам радость, пусть в ваших домах всегда живут благополучие, согласие и благоденствие!