11.10.2020
10:29
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Коронавирус

Главный врач станции скорой помощи: интервью давал не медик

Сегодня во многих социальных сетях и новостных сайтах распространилась информация о том, что в больницах не хватает коек.

В частности, речь шла о том, что пациентов с менее чем 40% поражения лёгких, не госпитализируют.

Главный врач станции скорой помощи г. Якутска Татьяна Андросова прокомментировала данную публикацию:  

«У нас есть большие сомнения, что кто-либо из наших сотрудников мог сообщить несуществующие факты корреспондентам данного источника. Дело в том, что у нас нет врачей в «ковидных бригадах», там работают фельдшеры.
Во-вторых, не может «скорая» оставить человека с «сатурацией кислорода в крови в районе 85-92%», как пишет источник, дома. Это тяжелые больные, мы берем всех с сатурацией ниже 95%. На мой взгляд, интервью давал вовсе не медик».

В республике сейчас развернуто 2102 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Рост количества зараженных прогнозируемо связан с сезонным ростом вирусных инфекций.
Нагнетание ситуации лишь создает панику и крайне неблагоприятную атмосферу для работы медиков. Верить следует только проверенной информации, а не «анонимам».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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