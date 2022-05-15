Главный врач поздравил с Международным днем семьи

Дорогие якутяне!

От всей души поздравляю Вас с Международным днем семьи!

Семья — это начало всех начал для каждого из нас. А крепкие семейные узы обеспечивают связь разных поколений и уважение к предкам, истории и традициям своего рода. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные ценности и культурные традиции.

Именно в семье мы получаем первые уроки о вечных ценностях, о добре и зле, о счастье и любви. И от прочности этого «фундамента», зависит вся наша последующая жизнь.

Отрадно, что в Якутии растёт число рождаемости. В последнее время наша республика лидирует по этим показателям на Дальнем Востоке. Наши врачи каждый день держат на руках новую жизнь, мы ежедневно трудимся чтобы в каждой семье было побольше таких чудесных, счастливых дней, как рождение ребёнка.

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье мира, согласия, взаимопонимания, процветания, а молодым семьям — приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей — наше будущее!

Николай Васильев, главный врач Якутской Республиканской Клинической больницы, депутат Городской Думы