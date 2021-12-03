Главный врач ДИКБ Якутска поздравил с юбилеем детскую ЛОР-службу

Дорогие друзья, в эти дни детская ЛОР-служба нашей республики отмечает свой юбилей — 50-летие со дня основания, и я хочу от себя лично и от имени своего коллектива тепло и сердечно поздравить коллектив ЛОР-отделения Перинатального центра Республиканской больницы №1- Национального центра медицины с этой знаменательной датой.

В 1967 году при хирургическом отделении Детской республиканской больницы были открыты первые оториноларингологические койки, а еще через четыре года – в 1971-ом было сформировано ЛОР-отделение. Двадцать семь лет бессменным заведующим отделением была заслуженный врач республики, отличник здравоохранения Нина Серафимовна Водоморина. С момента становления ЛОР-отделения РБ№1-НЦМ выросла целая плеяда замечательных специалистов – детских ЛОР-врачей. В республике хорошо знают имена детских врачей-оториноларингологов Людмилы Ильясовны Вербицкой, Игоря Филипповича Петрова, Валерия Антоновича Шишигина, Юлии Валерьевны Ивановой, Юлии Николаевны Кононовой, Аины Захаровны Местниковой, Иннокентия Ивановича Гоголева, Петра Петровича Хабарова, Елены Анатольевны Поповой, Туяры Николаевны Дмитриевой, Саргыланы Семеновны Бочкаревой и их коллег. В 2001 году в составе отделения были открыты десять коек челюстно-лицевой хирургии, коллектив пополнили врачи-хирурги Надежда Рамильевна Дашкина, Наталья Петровна Коркина, Любовь Саввична Миронова, Екатерина Юрьевна Бочкарева. Сегодня коллектив отдления выполняет весь спектр плановых операций – тимпанопластики при тугоухости, слухоулучшающие операции, кохлеарную имплантацию, реконструктивные операции при пороках развития челюстно-лицевой области, вернули к полноценной жизни тысячи детей.

Специализированное ЛОР-отделение Детской инфекционной клинической больницы города начало свою деятельность с пятнадцати коек в 2012 году. За время существования отделения пролечено более шести тысяч детей от рождения до восемнадцати лет.

Сегодня это состоявшийся коллектив, работоспособный, творческий и нацеленный на совершенствование диагностики и лечения детей с инфекционными ЛОР-заболеваниями. Это экстренная служба, готовая оперативно принять и оказать помощь детям со всей республики.

Как и все медицинские работники республики, детская ЛОР-служба трудится сегодня в сложных условиях пандемии, экстренно и планово оказывая необходимую оториноларингологическую помощь больным детям.

Дорогие коллеги, позвольте поздравить вас с юбилеем и пожелать дальнейших творческих успехов и процветания службы!

С уважением, главный врач ДИКБ г.Якутска Владимир Богдашин.