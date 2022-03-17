Главный врач, депутат и «отличник» Николай Васильев

Вот уже более 20 лет Николай Васильев, Главный врач ЯРКБ защищает интересы жителей города как депутат Якутской городской Думы. За это время он заслужил доверие якутян, как врач и депутат пользуется большим уважением и авторитетом среди жителей г. Якутска и республики в целом.

14 марта в СОШ № 7 состоялся отчет по итогам работы за 2021г. депутатов Якутской городской Думы Николая Васильева и Натальи Пахомой перед жителями Алексеевского избирательного округа № 6, куда входят Центральный, Строительный и Октябрьский округ.

2021 год был приурочен к году Здоровья. Николай Николаевич начал свое выступление с отрасли здравоохранения, отметил, что из-за эпидемиологической ситуации год был сложным и напряженным. В прошлом году в больнице ЯРКБ медики оказали помощь 23000 больным. 11500 пациентов с коронавирусной инфекцией прошли лечение в стационаре, в перинатальном центре принято 6000 родов. Большая помощь оказана больным коронавирусной инфекцией из улусов республики, которым проводились телемедицинские консультации и по тяжести состояния они переводились в больницу ЯРКБ.

В рамках года Здоровья врачами организовано и проведено большое количество мероприятий по охране здоровья и профилактике различных заболеваний.

Николай Николаевич является попечителем «Специального дома для граждан пожилого возраста и инвалидов». Здесь проживают 141 человек в возрасте от 14 до 98 лет. Главный врач ЯРКБ и депутат организовывает жителям спецдома медицинские услуги и консультации, выступает спонсором на мероприятиях, всегда готов выслушать их просьбы. За эти годы он стал им почти родным. Кроме этого, ведет личный прием граждан по Алексеевскому избирательному округу, ни одно обращение не оставляет без внимания.

По своей депутатской деятельности Николай Васильев тесно работает с Управами Центрального, Строительного и Октябрьского округов, а также с общественными организациями и активистами.

Несмотря на свою занятость, он находит время лично принимать участие на субботниках, в прошлом году совместно с управой Центрального округа и с коллективом ГБУ РС(Я) ЯРКБ убрали территорию озёра Щорса и покрасили ограждения.

Николай Николаевич ежегодно участвует в акции «Первоклассник», вручает подарки к школе детям из малообеспеченных и многодетных семей Центрального и Октябрьского округов. Своих подопечных не оставляет без подарка и на Новый год.

Как председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской городской Думы в 2021 году Николай Васильев провел 17 заседаний, где рассмотрено 105 вопросов.

В своем отчете он рассказал какая была проведена работа в трех округах города. В Центральном округе проведен капитальный ремонт МОБУ СОШ№7, детских садов «Ласточка» и «Туллукчан». Благоустроены дворовые территории: по улице Чернышевского 4/1, Лермонтова 56,58, Пояркова 17/2,19,19/1,22/1, Аммосова 4, Петра Алексеева 7/1, Курашова 30/4,30/5. Построена воркаут площадка на ул. Лермонтова 58. Введены в эксплуатацию теплые остановки «ЯСХТ» со стороны Пояркова, «Силуэт» на ул. Кирова, «Областная больница».

В Октябрьском округе проведен капремонт детского сада№ 88 «Академия детства», благоустроена дворовая территория по ул. Орджоникидзе 35, построена спортивная воркаут площадка на ул. Каландрашвили 23/1. Введены в эксплуатацию теплые остановки: «Медицинский институт», ул. Кулаковского.

В Строительном округе проведен капремонт СОШ №23, детского сада «Зоренька». Благоустроены дворовые территории по ул. Лермонтова 23/2, 25,/2. Построены спортивные воркаут площадки по ул. Дзержинского 45/1,45/2. Обустроены теплые остановки: «Жилищный департамент» по ул. Лермонтова, «Новинка» по ул. С.Данилова.

Открылся сквер «Панда и мамонт» в 16 квартале по ул. Дзержинского 33/1 и по ул. Рыдзинского 18/8. В округах ремонтируются и строятся дороги, линии наружного освещения, продолжается переселение граждан из аварийного жилья.

Николай Васильев также ознакомил с планами на 2022 год, так, будет продолжена работа по капитальному ремонту образовательных учреждений, дорог, расширению сети наружного освещения, строительству спортивных площадок, будет увеличено благоустройство дворовых территорий.

Заслушав подробный отчет, жители округа поблагодарили его за эффективную работу, сказали, что сложилось впечатление как будто он работает круглосуточно, невероятный трудоголик и занятый человек, который всегда доводит дело до конца.

От имени ветеранов Центрального округа выразили благодарность за плодотворное сотрудничество, за заботу и внимание о старшем поколении, которое отзывается в сердце теплотой. Жители Алексеевского избирательного округа оценили отчет Николая Васильева и Натальи Пахомовой на «отлично».

«Мы считаем вы настоящий народный депутат! Всегда открытый и доступный, готовый выслушать, оказать помощь, поддержку и как человек очень порядочный и честный», — сказала Августа Бурнашева, от имени коллектива «Специального дома для граждан пожилого возраста и инвалидов», обращаясь к Николаю Николаевичу.

Жители трех округов столицы и в будущем также хотят видеть его своим депутатом, покровителем, который всегда готов прийти людям на помощь. Именно этим удивительным качеством, душевной добротой, отзывчивостью обладают настоящие доктора, выбравшие профессию по призванию и посвятившие свою жизнь медицине.