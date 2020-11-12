Главный внештатный пульмонолог Якутии о борьбе с пневмонией

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Грозное заболевание представляет особую опасность сегодня, когда мир охватила пандемия коронавируса. Кто подвержен пневмонии, как защитить себя? Об этом рассказывает главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Якутии, доцент кафедры «Госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая фармакология» Медицинского института СВФУ Аграфена АРГУНОВА.

Она отметила, что основной пик заболеваемости приходится как раз на осенне-зимний период — с октября по декабрь. Чаще всего регистрируются случаи бактериальной пневмонии. Особенностью 2020 года является широкое распространение вирусной пневмонии на фоне пандемии коронавируса.

Наибольшую опасность пневмония представляет для людей старшего возраста, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Именно они относятся к группе риска среди заболевших COVID-19.

«Сегодня регистрируется очень большое количество вирусов, способствующих развитию легочной пневмонии. Например, при гриппе. Вместе с тем, в настоящее время есть четкие алгоритмы лечения. Необходимо сказать, что в значительной степени, именно в этом году, способствовало изучение природы коронавируса. Есть такое направление — патогенетическая терапия и медики видят разного рода осложнения и на основе этого формируются методы лечения», — отметила Аргунова.

В настоящее время одним из эффективных способов защитить себя от пневмонии является вакцинация. Сегодня в мире существуют две вакцины — «Пневмо 13» и «Пневмо 23».

«Они не только против пневмококковой инфекции — у человека получившего такую вакцину реже бывают осложнения хронического бронхита, астмы, обструктивных легочных заболеваний. Мировые и российские данные свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации и снижении риска заболеваемости», — подчеркивает эксперт.

По словам Аргуновой, вирусная природа заболевания представляет опасность для людей со сниженным иммунитетом и имеющим хронические болезни. При этом, среди молодежи на первом месте причиной является переохлаждение.

Чтобы избежать рисков заболеть пневмонией важно соблюдать режим дня — высыпаться, избегать переутомления. Еще один момент — рациональное питание.