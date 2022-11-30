Главный ученый секретарь СО РАН прибыл в Якутск

В Якутию прибыл главный ученый секретарь Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Андрей Александрович Тулупов. Вместе с ним в столицу республики приехали заместитель главного ученого секретаря СО РАН, к.с.-х.н. Евгений Иванов и начальник Управления организации научных исследований СО РАН, к.г.-и.н. Наталья Максимова. Цель визита делегации – участие во 2-м расширенном научном заседании «Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации».

Напомним, мероприятие начнется завтра на базе ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Отметим, Андрей Александрович был назначен главным ученым секретарем СО РАН в сентябре этого года. Якутск посещает впервые. Во время совещания с директорами Институтов СО РАН главный ученый секретарь Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Андрей Тулупов отметил, что подобные встречи необходимы, так как в формате живого общения можно достичь результативности.

«Мы с вами в течение двух лет работали посредством интернет-сети, а сегодня нам представилась возможность обсуждения актуальных вопросов в режиме реального времени. Программа расширенного заседания очень интересна, и я думаю, что наша двухдневная работа позволит принять оптимальные решения для реализации научно-технологического обеспечения стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации» — сказал Андрей Тулупов.

В ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» для почетных гостей организована выставка обособленных подразделений — научно-исследовательских институтов Центра, где были представлены основные направления деятельности институтов.