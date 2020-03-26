26.03.2020
20:59
585

Коронавирус

Главный санитарный врач: якутянам нужно разобщение

«Я как главный государственный санитарный врач и эпидемиолог республики считаю, что ввод ограничительных мер, связанных с недельным разобщением, поможет нам снизить риски дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона», — сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита Игнатьева.

В период с 28 марта по 5 апреля включительно в рамках действия ограничительных мер люди не будут находиться в общественных местах. «У нас в республике уже имеются зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции. Много якутян по сегодняшний день продолжает приезжать в республику из зарубежья. В связи с этим во исполнение Указа Президента страны ввод на территории республики ограничительных мер считаю очень правильным», — отметила она. 

Главный санитарный Якутии также сообщила, что предприятия индустрии развлечений, салоны красоты, торговые объекты, точки общественного питания – весь широкий перечень объектов, внесенный в Указ Главы Якутии, будут проверять на соблюдение ограничительных мер и требований о приостановлении их деятельности. Работают ли эти объекты или закрыты будут проверять административные комиссии муниципальных образований и другие контрольно-надзорные органы.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх