Главный санитарный врач: якутянам нужно разобщение

«Я как главный государственный санитарный врач и эпидемиолог республики считаю, что ввод ограничительных мер, связанных с недельным разобщением, поможет нам снизить риски дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона», — сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита Игнатьева.

В период с 28 марта по 5 апреля включительно в рамках действия ограничительных мер люди не будут находиться в общественных местах. «У нас в республике уже имеются зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции. Много якутян по сегодняшний день продолжает приезжать в республику из зарубежья. В связи с этим во исполнение Указа Президента страны ввод на территории республики ограничительных мер считаю очень правильным», — отметила она.

Главный санитарный Якутии также сообщила, что предприятия индустрии развлечений, салоны красоты, торговые объекты, точки общественного питания – весь широкий перечень объектов, внесенный в Указ Главы Якутии, будут проверять на соблюдение ограничительных мер и требований о приостановлении их деятельности. Работают ли эти объекты или закрыты будут проверять административные комиссии муниципальных образований и другие контрольно-надзорные органы.